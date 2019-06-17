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Сторонники Трампа собираются более 40 часов ждать его выступления по случаю старта предвыборной кампании

17.06.2019 22:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сторонники президента США Дональда Трампа в понедельник уже начали прибывать и выстраиваться в очереди у места его выступления, запланированного на поздний вечер вторника, сообщают американские СМИ.

Ожидается, что Трамп во вторник в городе Орландо штата Флорида официально объявит о начале кампании переизбрания на должность президента. По данным местных СМИ, его сторонники начали прибывать к месту его выступления более чем за 40 часов до него.

Сам Трамп ранее написал в твиттере, что ожидает большого числа посетителей своего выступления во Флориде.

"Мы установим огромные экраны снаружи и позаботимся обо всех", - пообещал он.

Комплекс, где будет выступать Трамп, вмещает в себя 20 тыс. человек.

Выборы президента США должны по плану состояться в 2020 году. Трамп неоднократно заявлял, что собирается принимать в них участие, а также выражал уверенность, что ему удастся добиться переизбрания.

 
 
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Сторонники президента США Дональда Трампа в понедельник уже начали прибывать и выстраиваться в очереди у места его выступления, запланированного на поздний вечер...
 
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