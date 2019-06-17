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Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт

17.06.2019 23:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главный символ вторых Европейских игр – «Пламя мира» – уже в Минске. Огонь встречают на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску

До этого «Пламя мира» пронесли по центру города.

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт

Среди факелоносцев – известные белорусы. Это и Дарья Домрачева, и Максим Мирный, и Анатолий Ярмоленко.

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт

Сейчас на площади Государственного флага работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией вышла корреспондент Виктория Ходосок.

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт

Виктория Ходосок, СТВ:
Торжественная церемония завершилась под залпы фейерверка. Здесь, на площади Государственного флага зажгли чашу огня вторых Европейских игр. После хранитель поджег факел и вручил его легендарному спортсмену Александру Медведю.

Как в Минске встретили «Пламя мира»

Перед торжественной церемонией был красочный концерт с выступлением шоу-балетов, коллективов, известных артистов.

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт

Смотрите, как это было, в видеоматериале.

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт

Виктория Ходосок:
«Пламя мира» продолжит свой путь по культурным объектам, предприятиям и историческим местам Минска. Ну а 21 июля оно возвестит об открытии вторых Европейских игр. Ровно год назад в этот день открылся обновленный стадион «Динамо».

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Церемония открытия обещает быть очень интересной: организаторы подготовили много сюрпризов.

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт

Так что будем ждать! До вторых Европейских игр осталось всего несколько дней.

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Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт

Люди в материале: Дарья Домрачева, Максим Мирный, Анатолий Ярмоленко, Александр Медведь, Мария Василевич, Виктория Ходосок
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Главный символ вторых Европейских игр – «Пламя мира» – уже в Минске. Огонь встречают на площади Государственного флага, сообщили в программе...
 
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