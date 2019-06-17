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Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску

17.06.2019 20:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» передана от Минской области столице. Почти неделю оно путешествовала по центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску

Первым факелоносцев встретил Солигорск, потом Несвиж, Борисов, Логойск, Молодечно, Жодино и Заславль. Во время эстафеты огонь побывал в замках и на спортивных аренах, посетил крупные предприятия и достопримечательности.

Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску

А 16 июня область торжественно передала символ II Европейских игр Минску

Подробнее в видеоматериале.

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Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску

Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску

Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» передана от Минской области столице. Почти неделю оно путешествовала по центральному региону, сообщили в программе...
 
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