 Инициативная группа уверена - завод АКБ продолжает работать несмотря на запрет

Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё недавно нас уверяли - завод АКБ под Брестом прекратил работу сразу же после запрета . - Строительство завода приостановлено. Он не может работать, - прокомментировал глава администрации СЭЗ "Брест" Федор Колончук. Однако активисты инициативной группы уверены - здесь что-то не так. В канализацию идёт слив (правда, совсем незначительный, судя по видео), а из трубы над котельной виден дымок (беленький, но есть, значит работает котельная).





В нашем распоряжении есть докладная записка от 17.06.2019 инициативной группы общественности по вопросу незаконной работы завода «АйПауэр». С просьбой опубликовать её обратились активисты. Итак...

Утром 17 июня 2019 года (понедельник) дежурными представителями общественности были зафиксированы многочисленные факты, свидетельствующие о продолжающейся работе завода «АйПауэр».

Работала котельная с хорошо видимым выбросом дымовых газов (видео) - котлы работают на газу, но по видимому не отрегулированы и выброс не отвечает качеству выброса при нормальной подаче кислорода, к тому же высота труб котельной явно грубо занижена, не производится вывод дымовых газов в зону рассеивания, дым загрязняет приземный уровень (зону дыхания) воздушного бассейна района.

Регулярно через каждые 15 минут в течение нескольких утренних часов включением насосов общей КНС, которая перекачивает хозбытовые и производственные стоки, производился сброс сточных вод в горканализацию.

Рабочий объем разовой перекачки – около 1 м.куб, то есть как минимум 4 м.куб за 1 час (12 м.куб за 3 часа наблюдения).

Рабочие не могут дать такого объема бытового стока, соответственно производился сброс производственного стока. На предложение приехать отобрать стоки руководство Брестводоканала ответило отказом, мотивируя, что это не по графику.

Представители общественности сами сделали отбор стока с оформлением акта отбора с последующей передачей стока в соответствующую лабораторию.

Ранее 15 июня специализированная аккредитованная лаборатория Брестводоканала отобрала сток из контрольного колодца предприятия. По результатам анализа выявлены превышения по рН (11,9 при норме 8), сухого остатка (всего объема растворенных химических солей) (1105 при норме 536), а также выявлено наличие специфических, присущих только данному производству. свинца и бария, присутствие которых четко определяют, что идет образование производственного стока и его сброс в горканализацию.

Сброс агрессивного ненейтрализованного стока с таким жестким показателем рН, который вызывает разрушение сетей канализации, категорически запрещен. По- видимому, состав стока или не контролируется собственной лабораторией предприятия, как было обещано, или руководство предприятия знает об этом и разрешает сброс сверхнормативно загрязненного стока по причине недостаточности очистки (отсутствие технологических возможностей, неотработка техпроцесса) его на собственных очистных сооружениях, что опять же факт неготовности завода к работе.

Приехавшему на место начальнику городской и районной инспекции ПРи ООС Брышу П.И. было указано на наличие сточных вод с рН около 11,8 (щелочь) в сухом колодце с водомером после КНС, причиной которого, скорее всего, стало разъедание щелочью резиновых прокладок на фланцевом соединении водомерного узла и напорного трубопровода. Сброс стока с таким показателем рН в канализацию категорически запрещен. Ранее общественные дежурные пресекли попытку перекачки щелочной воды из этого колодца в ливневку, которую пытались сделать работники строительной организации, которая ранее занималась прокладкой ливневой канализации (видео).

Также опять был зафиксирован проток сточной воды в колодцах ливневой канализации. Был вызван представитель ДРСУ, принимающий ливнесток в свои сети и отвечающий за их сброс в р,Мухавец.

Была предпринята попытка отобрать ливнесток непосредственно из емкости очистных сооружений ливнестока, как максимально качественно информативный по его составу. Однако эколог «АйПауэр» М,Кравчук, учитывая что очистные находятся на территории завода и принадлежат заводу, отказалась дать разрешение на отбор, по видимому ей есть, что скрывать.

Брышу П.И. также было указано на хорошо видимый проток стока (дожди в этом районе отсутствуют больше недели) по сетям ливневки, на что он предложил рассматривать этот сток как протечку грунтовых вод и на очевидные факты, такие как поток стока в ливневке, которые видели 8 свидетелей, он ответил, что ничего не видит, все в норме. Однако представитель ДРСУ возразил – сети канализации новые, акты на скрытые работы подписаны, протечек быть не должно ни в каком объеме, а сток идет. И при согласии с версией протечек надо принять тот факт, что имеются разрывы в соединении труб и колодцев ливневой канализации на территории завода, и имеется большая вероятность загрязнения подземных грунтовых вод в прилегающем районе ливневыми стоками с неочищаемым свинцом с территории и крыш предприятия, так как уже имеются результаты увеличения свинца в почвах (газонные зоны) (данные Брестского комитета ПРиООС, замеры май 2019) на территории завода в 2-2,5 раза по сравнению с ранее проведенными замерами свинца (сентябрь 2019, Полесский аграрно-экологический институт), которые можно считать как фон для территории завода. А это уже грубое нарушение экологических требований.

Все эти факты свидетельствуют о том, что руководством «АйПауэр» не принимаются меры по полной остановке производства в соответствии с распоряжениями городских и областных властей и при имеющихся соответствующих документов органов Минприроды, свидетельствующих о том, что данное производство небезопасно в экологическом плане, что является основной причиной и требованием прекращения абсолютно всех производственных процессов, в том числе мойки производственных помещений и промывки оборудования, стирки производственной спецодежды, загрязненных свинцом.







Соответствующие документы и запреты не принимаются во внимание руководством «АйПауэр», что требует более жесткого отношения к данному вопросу со стороны властей и контролирующих природоохранных органов.