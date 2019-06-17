Витебский район присоединился к республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака»

Источник материала: Жыцце Прыдзвiння (Витебск)

Информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» стартовала 31 мая и завершится 21 июня. Нынче в ее рамках планируется проведение нескольких десятков мероприятий разного рода: от круглых столов для специалистов, посвященных вопросам зависимостей, до культурно-массовых мероприятий для самого широкого круга лиц, от малышей до взрослых.

Цель акции — привлечение внимания к рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, к эффективным мерам по снижению уровня потребления табачных изделий и к причинно-следственной связи между курением и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение осведомленности среди широких слоев населения о воздействии употребления табака и вторичного табачного дыма на здоровье сердца и сосудов — главная задача акции.

Как отметил врач отделения дневного пребывания Витебской городской поликлиники № 7 Андрей Мироненко, курение является одной из наиболее распространенных вредных привычек. С течением времени она вызывает физическую и психическую зависимость.

— Прежде всего, от табачного дыма страдает легочная система, разрушаются механизмы защиты легких, развивается хроническое заболевание — бронхит курильщика, — подчеркнул специалист. — Часть табачных ингредиентов растворяется в слюне и, попадая в желудок, вызывает воспаление слизистой, впоследствии развивающееся в язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. Крайне вредно табакокурение сказывается на деятельности сердечно-сосудистой системы и часто приводит к сердечной недостаточности, стенокардии, инфаркту миокарда и другим заболеваниям.

Медики напоминают, что содержащиеся в табачном дыме радиоактивные вещества способны вызвать образование раковых опухолей. О его пагубном воздействии говорят и цифры: 95% людей, страдающих различными заболеваниями органов дыхания, — курящие.

В период проведения акции «Беларусь против табака» в Витебской городской поликлинике № 7 запланирован ряд мероприятий. Так, территория лечебного учреждения объявлена зоной свободной от табачного дыма, планируется тиражирование и раздача пациентам информационно-образовательных материалов о вреде курения, в холле поликлиники откроется тематическая выставка на эту тему. Врачами всех отделений организовано консультирование пациентов по данному вопросу, пройдут индивидуальные консультации для тех, кто решил бросить курить. Тема отказа от пагубной привычки также красной нитью пройдет во время проведения традиционных школ здоровья. Лекции для населения о вреде курения, беседы с пациентами при прохождении ими медосмотров, при посещении на дому — неотъемлемая часть работы медицинского персонала.

Специалисты обращают внимание, что отказ от курения оправдан в любом возрасте. По наблюдениям медиков, через 8 часов уровень кислорода в крови возвращается к норме; через 48 часов человек обретает обоняние и вкус; через 1 месяц становится легче дышать, исчезают утомление, головная боль; через 6 месяцев проходят бронхиты, восстанавливается сердечный ритм; через 1 год вдвое уменьшается возможность умереть от ишемической болезни сердца; через 5 лет в 2 раза сокращается вероятность заболеть онкологическими заболеваниями.

Елена Чаплева