Вкусно и быстро. Омлет с сырной начинкой

Способ приготовления

Разбиваем в миску два яйца. Солим, перчим и слегка взбиваем яйца вилкой. Нарезаем сыр тонкими прямоугольными кусочками. На разогретую сковороду выливаем взбитые яйца. Когда яйца схватятся, на середину омлета выкладываем три ломтика сыра. Сверху на сыр кладем 1/3 часть сливочного масла.

Подворачиваем омлет с двух сторон, накрывая сыр. Далее подворачиваем две оставшиеся стороны омлета. Переворачиваем конверт-омлет и жарим еще около минуты.

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Яйца 6 шт. Сыр твердый 100 г Масло сливочное 50 г Масло растительное 20–30 г Соль по вкусу Перец черный молотый по вкусу