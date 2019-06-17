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Вкусно и быстро. Омлет с сырной начинкой

18.06.2019 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и быстро. Омлет с сырной начинкой

Фото: russianfood.com

Способ приготовления

Разбиваем в миску два яйца. Солим, перчим и слегка взбиваем яйца вилкой. Нарезаем сыр тонкими прямоугольными кусочками. На разогретую сковороду выливаем взбитые яйца. Когда яйца схватятся, на середину омлета выкладываем три ломтика сыра. Сверху на сыр кладем 1/3 часть сливочного масла.

Подворачиваем омлет с двух сторон, накрывая сыр. Далее подворачиваем две оставшиеся стороны омлета. Переворачиваем конверт-омлет и жарим еще около минуты.

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Яйца 6 шт.
Сыр твердый 100 г
Масло сливочное 50 г
Масло растительное 20–30 г
Соль по вкусу
Перец черный молотый  по вкусу

 

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