Вкусно и быстро. Омлет с сырной начинкой

Способ приготовления
Разбиваем в миску два яйца. Солим, перчим и слегка взбиваем яйца вилкой. Нарезаем сыр тонкими прямоугольными кусочками. На разогретую сковороду выливаем взбитые яйца. Когда яйца схватятся, на середину омлета выкладываем три ломтика сыра. Сверху на сыр кладем 1/3 часть сливочного масла.
Подворачиваем омлет с двух сторон, накрывая сыр. Далее подворачиваем две оставшиеся стороны омлета. Переворачиваем конверт-омлет и жарим еще около минуты.
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|Яйца
|6 шт.
|Сыр твердый
|100 г
|Масло сливочное
|50 г
|Масло растительное
|20–30 г
|Соль
|по вкусу
|Перец черный молотый
|по вкусу
Автор: Intex-press