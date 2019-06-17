Люстрадзён на сёньня

Источник материала: Новости Волковыска

У гэты дзень 18 чэрвеня 1840 г. імператар Мікалай I выдаў указ аб забароне выкарыстаньня ў афіцыйных дакументах тэрмінаў «Беларусь», «Літва», «беларуская губернія», «літоўская губернія» і увядзеньні замест іх назвы Паўночна-Заходні край. Кажуць, на подпіс імператару быў пададзены дакумент, які зьмяшчаў назву Белоруссия. На палях дакумента імператар прыпісаў: «У далейшым гэтых назваў ніколі не ўжываць, а прапісваць губерніі пайменна». У Паўночна-Заходні край ўвайшлі шэсць губерніяў: Віцебская, Магілёўская, Менская, Віленская, Ковенская і Гарадзенская. Адміністрацыйным цэнтрам краю стала Вільня.





(Храналагічны паказальнік указаў і ўрадавых распараджэньняў па губерніях Заходняй Расеі. Вільня. 1894. С.492-494)

1840.VII.18

Указ Сената

Правительствующий Сенат слушали предложение управляющего Министерством юстиции, что управляющий делами Комитета Министров, по поручению оного отношением от 26 минувшего июня, сообщил ему, что по случаю внесения по высочайшему предписанию проекта указа, в котором упоминались губернии Белорусские и Литовские под сими наименованиями, государь император, зачеркнув название Белорусских и Литовских, изволил приказать переписать указ с поименованием губерний, каждой отдельно Витебскую, Могилевскую, Виленскую и Гродненскую; при чем последовало собственноручное высочайшее повеление: «Правила сего держаться впредь, никогда иначе не прописывая, как поименно губернии».

О таковом высочайшем повелении он управляющий Министерством юстиции предлагает Правительствующему Сенату.





(Храналагічны паказальнік указаў і ўрадавых распараджэньняў па губерніях Заходняй Расеі. Вільня. 1894. С.495)