Источник материала: Новости Волковыска

Если вы стали свидетелем нарушений законодательства о содержании детских площадок во дворах, а также заметили места, где небезопасно находиться детворе, звоните на горячую линию КГК по Гродненской области.

В результате контрольных мероприятий, как отмечают в ведомстве, выявили случаи, когда собственники детских площадок не содержат их в порядке, а именно: не обновляется покраска турников, нет резинового покрытия, не отремонтированы ограждения и качели, не обновляются старые игровые конструкции. Кое-где пребывание детей на площадках небезопасно из-за гвоздей, битых кирпичей, бутылок.

Обратиться в КГК можно по телефонам в Гродно: 8 (152) 79-88-17 и 79-88-18. Горячая линия работает по 30 августа 2019 года.

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