Источник материала: Новости Волковыска

А минувшую пятницу на офицерском собрании состоялось торжественное награждение победителей фотоконкурса «Моя семья. Служим вместе!», среди работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Гродненской области.

Мероприятие было приурочено к Международному Дню семьи. Его организатором выступило Правление первичной организации Гродненского областного управления МЧС ОО Союза женщин МЧС.

Начальник областного управления МЧС Сергей Шпарло вручил победителям фотоконкурса грамоты.

Первое место в конкурсе заняла старший лейтенант внутренней службы Каржицкая Татьяна, инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Волковысского РОЧС, фотография «Наше будущее в наших руках!».

Поздравляем!

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