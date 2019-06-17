А минувшую пятницу на офицерском собрании состоялось торжественное награждение победителей фотоконкурса «Моя семья. Служим вместе!», среди работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Гродненской области.
Мероприятие было приурочено к Международному Дню семьи. Его организатором выступило Правление первичной организации
Начальник областного управления МЧС Сергей Шпарло вручил победителям фотоконкурса грамоты.
Первое место в конкурсе заняла старший лейтенант внутренней службы Каржицкая Татьяна, инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Волковысского РОЧС, фотография «Наше будущее в наших руках!».
Поздравляем!