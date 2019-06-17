За и Против: стоит ли заводить подсобное хозяйство

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Огород

«- Как урожай?

- Хорошо!

Мешок посадили – мешок собрали.

Ничего не пропало»

Вокруг традиционного белорусского дома грядки обычно есть – или, по крайней мере, были. Особой подготовки, чтобы вскопать глядку и что-нибудь на ней посадить, не требуется: делай как другие и что-то вырастет.