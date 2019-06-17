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За и Против: стоит ли заводить подсобное хозяйство

18.06.2019 06:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

За и Против: стоит ли заводить подсобное хозяйство
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Огород

«- Как урожай?
- Хорошо!
Мешок посадили – мешок собрали.
Ничего не пропало»

Вокруг традиционного белорусского дома грядки обычно есть – или, по крайней мере, были. Особой подготовки, чтобы вскопать глядку и что-нибудь на ней посадить, не требуется: делай как другие и что-то вырастет.

 
 
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Для одних подсобное хозяйство часть жизни, для других почти экзотика, вроде домашней прялки. В рамках проекта За и Против разберемся, выгодно ли это.
 
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