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За и Против: стоит ли заводить подсобное хозяйство
Источник материала: Myfin
Огород
«- Как урожай?
Вокруг традиционного белорусского дома грядки обычно есть – или, по крайней мере, были. Особой подготовки, чтобы вскопать глядку и что-нибудь на ней посадить, не требуется: делай как другие и что-то вырастет.
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Для одних подсобное хозяйство часть жизни, для других почти экзотика, вроде домашней прялки. В рамках проекта За и Против разберемся, выгодно ли это.
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