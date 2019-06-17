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Уже можно. В Лидском районе снят запрет на посещение лесов

18.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Уже можно. В Лидском районе снят запрет на посещение лесов

Согласно информации, размещенной на сайте Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, в Лидском районе снят запрет на посещение лесов.

Напомним, что данный запрет был введен 12 июня, в связи с аномально жаркой погода с температурным фоном значительно выше климатической нормы.

В воскресенье на территории Лидского района прошли дожди, пасмурная погода наблюдалась и на протяжении всего понедельника, поэтому запрет было решено снять.

По прогнозам синоптиков, во вторник и среду будет солнечно. Температура воздуха прогреется до +26 градусов тепла. С четверга и до конца текущей недели ожидаются дожди.

 
 
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Согласно информации, размещенной на сайте Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, в Лидском районе снят запрет на посещение лесов. Напомним, что...
 

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