Эстафету огня «Пламя мира» II Европейских игр – 2019 встречали в пятницу в КФХ «Green Ranch» Смолевичского района. Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «Край смалявіцкі».
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СМОЛЕВИЧЧИНА ВСТРЕТИЛА «ПЛАМЯ МИРА»
18.06.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Эстафету огня «Пламя мира» II Европейских игр – 2019 встречали в пятницу в КФХ «Green Ranch» Смолевичского района. Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «Край смалявіцкі».
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Эстафету огня «Пламя мира» II Европейских игр – 2019 встречали в пятницу в КФХ «Green Ranch» Смолевичского района. Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «Край...
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