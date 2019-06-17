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В Минск прилетел один из самых дорогих самолетов в мире. Дороже были только самолеты Путина и президента беднейшей Зимбабве

18.06.2019 07:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник в полдень в Беларусь прилетел президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси - он проведет у нас три дня. Самолет, на котором он прилетел, иностранные СМИ называют одним из самых дорогих самолетов, которые обслуживают первых лиц. Это Airbus A340-200.

В Минск прилетел один из самых дорогих самолетов в мире. Дороже были только самолеты Путина и президента беднейшей ЗимбабвеМинск прилетел один из самых дорогих самолетов в мире. Дороже были только самолеты Путина и президента беднейшей Зимбабве" title="В Минск прилетел один из самых дорогих самолетов в мире. Дороже были только самолеты Путина и президента беднейшей Зимбабве" />
Президент и другие представители власти Египта путешествуют на A340-200 с 1995 года. А340-200 - единственная модель из серии А340, размах крыла которой больше длины фюзеляжа. Длина самолета - 59,4 м, а размах крыльев - 60,3 м. Самолет развивает скорость до 1054 км/ч, а также способен преодолевать дистанции в 12 400 км. На самолете А340-200 установлено 4 двигателя CFM56-5С компании CFM International, каждый из которых стоит приблизительно $10 000 000. В сумме одни только двигатели данного самолета обходятся в $40 000 000.

В модели, разработанной для президента Египта, кабина оборудована LCD-экранами, отсутствует часть иллюминаторов и создан бортовой развлекательный центр. Над интерьером самолета А340-200 для президента работал французский дизайнер Жак Пьержан. Стоимость обычного самолета Airbus A340-200 колеблется от 70 до 90 миллионов долларов. По информации, опубликованной во многих СМИ, улучшенная модель, созданная специально для президента, стоит около $166 миллионов, так как на цену повлияли улучшенные летные характеристики и роскошный интерьер. Сейчас самолету 25 лет.


Самолет президента Египта считается одним из самых дорогих в мире. Фото: wikipedoa.org. 

В Минске к трапу самолета подогнали черный «Майбах» - тот самый, который Александру Лукашенко подарил неназванный бизнесмен из Москвы. На этой машине Ас-Сиси будет передвигаться по Минску во время своего визита.


Президента Египта возят по Минску на "Майбахе", который Александру Лукашенко подарил неназванный бизнесмен из Москвы. Кадр БелТА. 

Топ-20 самых дорогих самолетов, которые обслуживают глав государств


1-е место. Boeing 747-200B Air Force One Дональда Трампа. Точная цена самолета засекречена, но по мнению многих экспертов, стоимость может доходить до 1 миллиарда долларов.

2-е место. Boeing 747 короля Сайдовской Аравии Абдулы. Цена - $520 000 000.

3-е и 4-е места. ИЛ-96-300ПУ Владимира Путина. ПУ в названии самолета - это не первые две буквы фамилии президента России, а «пункт управления». Цена - $500 000 000. На этом самолете Путин неоднократно прилетал и в Минск. Столько же стоит и Airbus A380 принца Саудовской Аравии.

5-е место. Boeing 787-8 Dreamliner бывшего президента Мексики Энрике Пена Ньето. Цена - $380 000 000 ати, сейчас самолет пытаются продают новые власти страны за 150 миллионов долларов, а вырученные деньги отдать на решение проблемы мигрантов.

6-е и 7-е места. Два Airbus A340-313X «Конрад Аденауэр» и «Теодор Хойс» по $300 000 000 для Ангелы Меркель. В Минск Меркель прилетала на более скромном A319-133X - он стоит 150 миллионов.

8 - 10-е места. Самолет, на котором в январе этого года в Минск прилетал президент беднейшей в мире страны Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Это Boeing 787 Dreamliner в эксклюзивной VIP-компоновке. Борт стоит $300 000 000. Столько же стоит Boeing 747 императора Японии Акахито и Boeing 747SP президента Йемена.

11-е место. Airbus A340-600 короля Иордании. Цена - $275 000 000.

12-е место. Airbus A330-200 за $270 000 000 для Франсуа Олланда. В Минск делегация Олланда прилетал на двух маленьких Falcon 7X.

13-е место. Boeing 777-300ER президента Бангладеша Абдул Хамид - $260 000 000.

14 - 17-е места. Boeing 747-400 Си Цзиньпина, Airbus A330 Терезы Мэй, Вoeing 767-400FSER короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа и Airbus A330-234 Prestige Нурсултана Назарбаева. Каждый из бортов оценивается примерно в $250 000 000.

18-е место. Airbus A340-500 бывшего президента Туниса Зина эль-Абидина Бен Али. Цена - $238.000.000.

19-е место. Airbus A340-212 султана Брунея Хассанала Болкиаха - $220 000 000.

20-е место. Борт президента Египта, на котором он сегодня прилетел в Минск. $166 000 000.

КСТАТИ

Самолет президента Беларуси стоит меньше 100 миллионов долларов



Флагманский борт, который использует президент Беларуси - Boeing-767-300ER. Самолет купили в 2012 году в Туркменистане, на нем раньше летал Туркменбаши. Рыночная стоимость такого самолета - от 124 до 160 миллионов долларов в зависимости от модификации. А в президентской VIP-компоновке - еще дороже.

В 2013 году Александр Лукашенко заявил журналистам:

- Такой новый самолет стоит 250 - 300 миллионов под главу государства. Мы купили бэушный, нам он обошелся меньше чем в 100 миллионов долларов.



 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник в полдень в Беларусь прилетел президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси - он проведет у нас три дня. Самолет, на котором он прилетел, иностранные СМИ...
 
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