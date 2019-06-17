ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто обгонит Китай: ООН опубликовала прогноз роста населения планеты

18.06.2019 06:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Число жителей планеты к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек, но общий темп роста продолжит падение.


Иллюстрационное фото


Организация Объединенных Наций в понедельник, 17 июня, опубликовала доклад о прогнозе численности населения планеты в ближайшие 30 лет.
 
"Население мира, как ожидается, увеличится на два миллиарда человек в ближайшие 30 лет с 7,7 миллиарда в настоящее время до 9,7 миллиарда в 2050 году", − говорится в документе.
 
К концу столетия население Земли может достичь 11 миллиардов.
 
По прогнозам, к 2027 года Индия обгонит Китай как самая густонаселенная страна в мире.
 
И хотя в целом население мира продолжает увеличиваться, темпы роста сильно различаются в разных регионах. 

 
"Новые демографические прогнозы указывают на то, что девять стран составят более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки", − говорится в докладе.
 
При этом рост населения в этих странах происходит на фоне замедления глобального уровня рождаемости. Так, в 1990 году среднее число рождений на одну женщину составляло 3,2, в 2019 году снизилось до 2,5, а в 2050 году, как ожидается, упадет до 2,2.
 
Численность населения все большего числа стран фактически падает и в некоторых случаях сокращение численности населения усиливается за счет высоких показателей эмиграции. 
 
Ранее в ООН сообщили, что численность пожилых людей увеличится с 900 миллионов человек в 2015 году примерно до двух миллиардов человек в 2050 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число жителей планеты к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек, но общий темп роста продолжит падение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Lida.Info
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика