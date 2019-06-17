Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО

Отмечается, что инцидент произошел у берегов Литвы 16 июня.

В ходе выполнения операции по высадке десанта ORP Gniezno натолкнулся на подводное препятствие, в результате чего корабль получил повреждение обшивки в средней части корпуса.

Из-за пробоины внутрь судна начала поступать вода.

Как указали в ВМС Польши, ситуация на корабле находится под контролем и судно продолжает выполнять поставленные задачи.

Пресс-секретарь 8-й флотилии Гжегож Левандовски заявил, что конструкция корабля приспособлена для таких ситуаций и может выдержать подобные повреждения.









Напомним, 9 июня стартовали крупные военно-морские учения НАТО BALTOPS-2019, которые продлятся до 21 июня. Участниками маневров являются 18 стран-членов и партнеров альянса, в них задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 44 военных корабля и более 40 самолетов и вертолетов.