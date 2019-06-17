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«Жена ни дня не работала, а теперь хочет отнять у меня предприятие». Адвокат отвечает читателю

18.06.2019 07:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина написал нам в редакцию, потому что боится, что при разводе жена отберет часть его предприятия. А то и все предприятие! Имеет ли женщина на это право? Отвечает адвокат.

Если вам также нужна помощь адвоката, вы можете обратиться к нам в редакцию по адресу lina@tutby.com.


Фото: semeynoepravo.ua

— Ситуация банальнейшая — развожусь. Вместе прожили немало, дети уже, считай, взрослые. Жена жила со мной, как у Христа за пазухой. Как пошла в декрет с первым сыном, так на работу и не вышла. В принципе не знала, откуда дома берутся деньги. Я был не против: возможность жить так была, а сами знаете — когда приходишь домой, а дома борщ — все прекрасно.

Но в последние лет пять дома меня вместе с борщом, а иногда и вместо него, ждали только претензии. Она меня пилила ну просто за все: не так сижу, не то говорю, ей по дому не помогаю и даже не предлагаю. И как заведется — так не остановить.

Я по-разному пробовал — и скандалил в ответ, и спокойно выяснять пытался, что ей надо. Спрашиваю: я что, полы вместо тебя помыть должен? Она говорит: "А если и помоешь, ничего с тобой не станет". Оно-то не станет, отвечаю я. Ну так и ты тогда иди, работай. На равных будем: и я день отпашу, и ты. А вечером полы вместе мыть будем. Понятно, что на этом конструктивный диалог у нас прекращался, потому что ни на какую работу она идти, конечно же, не хотела.

Короче, нет больше моих сил. Если захочу — еще и женщину себе найду. А нет — так домработницу найму, выйдет дешевле.

Вопрос вот в чем. Я в браке зарегистрировал на себя юрлицо — унитарное предприятие. Сам директор. Имущества в моем ЧУП практически нет, то есть само по себе оно ничего не стоит. Но терять его я бы не хотел, потому что это и название, это и договоры заключенные, это и помещения — все наработанное. Но наработанное именно мной — то есть только я знаю, как из всего этого делать деньги. А жена моя думает, что вот заходишь в офис — и на тебя сразу дождь из баксов начинает литься. Поэтому когда начали говорить о том, как делить имущество будем, она уперлась, что хочет долю в моем ЧУП. Я ей говорю — так какая доля может быть, если это ЧУП? Бред.

Она не растерялась и говорит: "Ну тогда все ЧУП пусть мне остается". Я говорю: "Мы тогда с тобой не договоримся, потому что ЧУП должно оставаться моим". Она не отступает: через суд, мол, — значит, через суд.

Так вот, я для начала вообще хочу понять: суд сможет отдать жене долю в моем ЧУПе? Или, например, вообще отдать ей все ЧУП, если она об этом попросит? Какие у меня тут риски?

Комментарий адвоката:

адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

— Чтобы ответить на поставленные вами вопросы, нужно четко понимать особенности раздела этого вида имущества.

Справочно: в соответствии с п. 1 ст.113 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), унитарным предприятием признается такая коммерческая организация, которая не наделена правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.

Следует знать: имущество частного унитарного предприятия может находиться в собственности:

  • физического лица;
  • юридического лица;
  • совместной собственности супругов (п. 2 ст.113 ГК Республики Беларусь).

Важно: долевая собственность на имущество унитарного предприятия не допускается (п. 9 ст.113 ГК Республики Беларусь).

Что это значит: разделить унитарное предприятие между супругами по долям, сохранив при этом организационно-правовую форму (унитарное предприятие), не представляется возможным. Это имущество не может находиться в долевой собственности супругов, а может находиться только в их совместной собственности.

То есть, отвечая на поставленный вами вопрос, вероятность сохранения унитарного предприятия и при этом наличия у вас и вашей супруги долей в нем исключена.

Но это не значит, что разделить унитарное предприятие между супругами невозможно в принципе.


Фото: thebalance.com

Законом предусмотрены следующие варианты такого раздела:

  • унитарное предприятие может быть реорганизовано путем разделения (выделения) либо преобразования в хозяйственное товарищество или общество, а также в производственный кооператив в порядке, установленном законодательством и соглашением сторон;
  • предприятие в целом как имущественный комплекс может быть продано лицу, не являющемуся участником долевой собственности на его имущество;
  • имущество унитарного предприятия переходит в собственность одного лица с выплатой другому компенсации соответственно его доле в общей собственности;
  • унитарное предприятие подлежит ликвидации, если реорганизация или переход имущества в собственность одного лица противоречат законодательству либо невозможны по иным причинам.

Из вашего обращения усматривается, что варианты реорганизации предприятия, а также его продажи третьему лицу для вас неприемлемы. В этой связи останавливаться на них подробно мы не будем — в них не обойтись без вашего согласия.

Кроме того, из вашего обращения не усматривается оснований для применения последнего из указанных вариантов — ликвидации предприятия.

Из своей практики отмечу, что если договориться мирным путем в подобных ситуациях не удается и дело передается на разрешение суда, то, как правило, каждый из супругов настаивает на выделении ему в собственность соответствующего унитарного предприятия с выплатой другому супругу компенсации, соответствующей его доле. Изложенная вами информация свидетельствует о том, что именно таким образом, вероятнее всего, будут развиваться события в вашем случае.

При этом, отвечая на поставленный вами вопрос, закон не исключает возможность передачи судом находящегося в вашей собственности унитарного предприятия в собственность вашей супруге с выплатой вам денежной компенсации.

Мой личный совет: для того, чтобы отстоять необходимость оставления данного имущества в вашей собственности, рекомендую следующее.

Первое: предоставить суду исчерпывающие доказательства, свидетельствующие о том, что именно такое решение в максимальной степени отвечает интересам самого юридического лица.

Как показывает практика адвокатов нашего бюро, при выборе супруга, которому будет передано имущество унитарного предприятия, суды учитывают историю создания и развития ЧУП. Тот факт, что созданием и управлением спорного юридического лица на протяжении всего периода его существования занимались лично вы, безусловно, это весомый довод в вашу пользу. Позаботьтесь о предоставлении суду доказательств в его подтверждение. Одновременно с этим целесообразно также представить суду доказательства, свидетельствующие о том, что передача имущества унитарного предприятия вашей супруге чревата негативными имущественными последствиями для самого УП, поскольку у вашей супруги отсутствует соответствующее образование и навыки, необходимые для успешного управления таким имуществом.

Более того, следует также учитывать возможность утраты в связи со сменой собственника выигранных ранее тендеров; отказ контрагентов от продолжения сотрудничества с кем-либо, кроме вас и т.д. Все данные вопросы нужно проработать; быть готовым к моменту рассмотрения дела в суде подтвердить их и доказать нецелесообразность передачи имущества унитарного предприятия в собственность вашей супруги.

Второе: учитывать, что в приоритете у суда такие варианты, при которых раздел имущества происходит максимально равнозначно. Поэтому если разделу между вами и супругой подлежит не только ЧУП, но и иное совместно нажитое в период брака имущество, то позаботьтесь о том, чтобы предложенный вами вариант раздела был справедливым с точки зрения стоимости имущества, передаваемого каждому из вас.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, встречный иск, возражения против иска, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

 
 
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Мужчина написал нам в редакцию, потому что боится, что при разводе жена отберет часть его предприятия. А то и все предприятие! Имеет ли женщина на это право? Отвечает...
 
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