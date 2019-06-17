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«Жена ни дня не работала, а теперь хочет отнять у меня предприятие». Адвокат отвечает читателю
Источник материала: Tut.by
Мужчина написал нам в редакцию, потому что боится, что при разводе жена отберет часть его предприятия. А то и все предприятие! Имеет ли женщина на это право? Отвечает адвокат.
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— Ситуация банальнейшая — развожусь. Вместе прожили немало, дети уже, считай, взрослые. Жена жила со мной, как у Христа за пазухой. Как пошла в декрет с первым сыном, так на работу и не вышла. В принципе не знала, откуда дома берутся деньги. Я был не против: возможность жить так была, а сами знаете — когда приходишь домой, а дома борщ — все прекрасно.
Но в последние лет пять дома меня вместе с борщом, а иногда и вместо него, ждали только претензии. Она меня пилила ну просто за все: не так сижу, не то говорю, ей по дому не помогаю и даже не предлагаю. И как заведется — так не остановить.
Я по-разному пробовал — и скандалил в ответ, и спокойно выяснять пытался, что ей надо. Спрашиваю: я что, полы вместо тебя помыть должен? Она говорит: "А если и помоешь, ничего с тобой не станет". Оно-то не станет, отвечаю я. Ну так и ты тогда иди, работай. На равных будем: и я день отпашу, и ты. А вечером полы вместе мыть будем. Понятно, что на этом конструктивный диалог у нас прекращался, потому что ни на какую работу она идти, конечно же, не хотела.
Короче, нет больше моих сил. Если захочу — еще и женщину себе найду. А нет — так домработницу найму, выйдет дешевле.
Вопрос вот в чем. Я в браке зарегистрировал на себя юрлицо — унитарное предприятие. Сам директор. Имущества в моем ЧУП практически нет, то есть само по себе оно ничего не стоит. Но терять его я бы не хотел, потому что это и название, это и договоры заключенные, это и помещения — все наработанное. Но наработанное именно мной — то есть только я знаю, как из всего этого делать деньги. А жена моя думает, что вот заходишь в офис — и на тебя сразу дождь из баксов начинает литься. Поэтому когда начали говорить о том, как делить имущество будем, она уперлась, что хочет долю в моем ЧУП. Я ей говорю — так какая доля может быть, если это ЧУП? Бред.
Она не растерялась и говорит: "Ну тогда все ЧУП пусть мне остается". Я говорю: "Мы тогда с тобой не договоримся, потому что ЧУП должно оставаться моим". Она не отступает: через суд, мол, — значит, через суд.
Так вот, я для начала вообще хочу понять: суд сможет отдать жене долю в моем ЧУПе? Или, например, вообще отдать ей все ЧУП, если она об этом попросит? Какие у меня тут риски?
Комментарий адвоката:
— Чтобы ответить на поставленные вами вопросы, нужно четко понимать особенности раздела этого вида имущества.
Следует знать: имущество частного унитарного предприятия может находиться в собственности:
Важно: долевая собственность на имущество унитарного предприятия не допускается (п. 9 ст.113 ГК Республики Беларусь).
Что это значит: разделить унитарное предприятие между супругами по долям, сохранив при этом организационно-правовую форму (унитарное предприятие), не представляется возможным. Это имущество не может находиться в долевой собственности супругов, а может находиться только в их совместной собственности.
То есть, отвечая на поставленный вами вопрос, вероятность сохранения унитарного предприятия и при этом наличия у вас и вашей супруги долей в нем исключена.
Но это не значит, что разделить унитарное предприятие между супругами невозможно в принципе.
Законом предусмотрены следующие варианты такого раздела:
Из вашего обращения усматривается, что варианты реорганизации предприятия, а также его продажи третьему лицу для вас неприемлемы. В этой связи останавливаться на них подробно мы не будем — в них не обойтись без вашего согласия.
Кроме того, из вашего обращения не усматривается оснований для применения последнего из указанных вариантов — ликвидации предприятия.
Из своей практики отмечу, что если договориться мирным путем в подобных ситуациях не удается и дело передается на разрешение суда, то, как правило, каждый из супругов настаивает на выделении ему в собственность соответствующего унитарного предприятия с выплатой другому супругу компенсации, соответствующей его доле. Изложенная вами информация свидетельствует о том, что именно таким образом, вероятнее всего, будут развиваться события в вашем случае.
При этом, отвечая на поставленный вами вопрос, закон не исключает возможность передачи судом находящегося в вашей собственности унитарного предприятия в собственность вашей супруге с выплатой вам денежной компенсации.
Мой личный совет: для того, чтобы отстоять необходимость оставления данного имущества в вашей собственности, рекомендую следующее.
Первое: предоставить суду исчерпывающие доказательства, свидетельствующие о том, что именно такое решение в максимальной степени отвечает интересам самого юридического лица.
Как показывает практика адвокатов нашего бюро, при выборе супруга, которому будет передано имущество унитарного предприятия, суды учитывают историю создания и развития ЧУП. Тот факт, что созданием и управлением спорного юридического лица на протяжении всего периода его существования занимались лично вы, безусловно, это весомый довод в вашу пользу. Позаботьтесь о предоставлении суду доказательств в его подтверждение. Одновременно с этим целесообразно также представить суду доказательства, свидетельствующие о том, что передача имущества унитарного предприятия вашей супруге чревата негативными имущественными последствиями для самого УП, поскольку у вашей супруги отсутствует соответствующее образование и навыки, необходимые для успешного управления таким имуществом.
Более того, следует также учитывать возможность утраты в связи со сменой собственника выигранных ранее тендеров; отказ контрагентов от продолжения сотрудничества с кем-либо, кроме вас и т.д. Все данные вопросы нужно проработать; быть готовым к моменту рассмотрения дела в суде подтвердить их и доказать нецелесообразность передачи имущества унитарного предприятия в собственность вашей супруги.
Второе: учитывать, что в приоритете у суда такие варианты, при которых раздел имущества происходит максимально равнозначно. Поэтому если разделу между вами и супругой подлежит не только ЧУП, но и иное совместно нажитое в период брака имущество, то позаботьтесь о том, чтобы предложенный вами вариант раздела был справедливым с точки зрения стоимости имущества, передаваемого каждому из вас.
Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.
Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.
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Мужчина написал нам в редакцию, потому что боится, что при разводе жена отберет часть его предприятия. А то и все предприятие! Имеет ли женщина на это право? Отвечает...
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