Президент поставил жесткую задачу МАРТу и Белкоопсоюзу разобраться в ситуации с клубникой

Источник материала: Tut.by

Фотографии клубники, выброшенной в поле жителями Лунинецкого района, дошли до президента. Люди пожаловались главе государства на сложности со сбытом ягод. Лукашенко поставил жесткую задачу МАРТу и Белкоопсоюзу разобраться в ситуации с клубникой, сообщает телеканал «Беларусь — 1» .



Фото: Медиа-Полесье

Как сообщил председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, потребкооперация готова закупать клубнику у населения без ограничения.

«Вот она — отборная, красивая, не побитая, не помятая, свежая. Вот это цена ее. Мы закупаем от 1 рубля 20 копеек в зависимости от поставок, в зависимости от количества. В общем, конкурентная цена. И иногда доходит цена до 2 рублей. Вот эта клубника называется бочковая. Она мелкая. На прилавки ее, конечно, уже не поставишь, поэтому ее заготавливаем и используем дальше в виноделии. Из нее приготавливается исходный материал для вина — клубничный сок, который мы потом спиртуем и пускаем в дальнейшую переработку. Цена этой — 30 копеек за килограмм», — пояснил Иванов.

Нынешний сезон может стать самым урожайным за последние пять лет, добавил глава Белкоопсоюза.

По его словам, все вопросы по закупке и заготовке ягод, в том числе частные, сняты.

В эфире телеканала также отметили, что за ценовой ситуацией на клубничном рынке страны пристально следит МАРТ.

«Сегодня в нашем министерстве в режиме видеоконференции проведена встреча с представителями торговых сетей, всех управлений торговли, облисполкомов, Минского горисполкома, представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия по вопросам реализации клубники. В настоящий момент анализ ситуации, сложившейся республике, и рабочих встреч показал, что проблемных вопросов в поставке и реализации клубники нет», — сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси Наталья Мельникова.

Напомним, из-за небывалого урожая клубники в ряде регионов Беларуси сложилась такая ситуация, что фермеры отказались сдавать клубнику по низкой цене скупщикам — некоторые предпочли просто выбросить ягоды в поле: «Легче под забор выбросить. Или пусть на кустах пропадает».