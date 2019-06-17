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Президент поставил жесткую задачу МАРТу и Белкоопсоюзу разобраться в ситуации с клубникой
Источник материала: Tut.by
Фотографии клубники,
Как сообщил председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, потребкооперация готова закупать клубнику у населения без ограничения.
«Вот она — отборная, красивая, не побитая, не помятая, свежая. Вот это цена ее. Мы закупаем от 1 рубля 20 копеек в зависимости от поставок, в зависимости от количества. В общем, конкурентная цена. И иногда доходит цена до 2 рублей. Вот эта клубника называется бочковая. Она мелкая. На прилавки ее, конечно, уже не поставишь, поэтому ее заготавливаем и используем дальше в виноделии. Из нее приготавливается исходный материал для вина — клубничный сок, который мы потом спиртуем и пускаем в дальнейшую переработку. Цена этой — 30 копеек за килограмм», — пояснил Иванов.
Нынешний сезон может стать самым урожайным за последние пять лет, добавил глава Белкоопсоюза.
По его словам, все вопросы по закупке и заготовке ягод, в том числе частные, сняты.
В эфире телеканала также отметили, что за ценовой ситуацией на клубничном рынке страны пристально следит МАРТ.
«Сегодня в нашем министерстве в режиме видеоконференции проведена встреча с представителями торговых сетей, всех управлений торговли, облисполкомов, Минского горисполкома, представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия по вопросам реализации клубники. В настоящий момент анализ ситуации, сложившейся республике, и рабочих встреч показал, что проблемных вопросов в поставке и реализации клубники нет», — сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси Наталья Мельникова.
Напомним, из-за небывалого урожая клубники в ряде регионов Беларуси сложилась такая ситуация, что фермеры
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