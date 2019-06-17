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В Гомеле на Восточном обходе насмерть разбился мотоциклист
Источник материала: Tut.by
В Гомеле снова произошло ДТП с участием мотоцикла. Байкер погиб на месте.
Трагедия произошла 17 июня, примерно в 18.30, на Восточном обходе.
По предварительным данным, мотоциклист, поворачивая, не справился с управлением и упал под припаркованный в крайнем правом ряду автомобиль.
От полученных травм мотоциклист умер на месте.
Это уже второе смертельное ДТП с участием мотоцикла за последние дни в Гомеле. 14 июня около четырех утра на объездной на мосту «Газель» столкнулась с мотоциклом,
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Трагедия произошла 17 июня примерно в 18.30 на Восточном обходе.
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