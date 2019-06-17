Источник материала: Новости Волковыска

В понедельник состоялись заключительные игры первенства района по мини-футболу среди команд организаций, предприятий и учреждений в программе круглогодичной спартакиады.

Команда ИК-11 выиграла у АП-4 4:2, ВМК уступил ВЭС 0:1, «Красносельскстройматериалы» сыграли вничью 3:3 с РОЧС.

В соревнованиях принимают участие 12 команд. Команды были разбиты на две группы.

Итоговое положение команд в группах:

Группа А

1. «Волковыскгаз»

2. «Беллакт»

3. в/ч 7404

4. педколледж

5. аграрный колледж

6. локомотивное депо

Группа Б

1. ВЭС

2. «Красносельскстройматериалы»

3. РОЧС

4. ВМК

5. ИК-11

6. АП-4

Таким образом, стали известны пары команд, сыграющих за 4-6 места, и разыграющих медали первенства.

18 июня в 17.30 шестое место оспорят команды локомотивного депо и АП-4. Затем в плей-офф встретятся в 18.30 «Волковыскгаз» и «Красносельскстройматериалы, а в 19.30 «Беллакт» и ВЭС.

19 июня в 17.30 в борьбе за пятое место сойдутся команды аграрного колледжа и ИК-11. А в 18.30 сыграют команды, занявшие четвертые места в группах - команды ВМК и педколледжа, в 19.30 сыграют команды, занявшие третьи места в группах - в/ч 7404 и РОЧС. Медали первенства будут разыграны 25 июня.

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