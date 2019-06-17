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«Как вспомню, сколько стоил ЛПГ-массаж, начинает трясти! Вообще не помогло!». Одно утро с Аней Шаркуновой

18.06.2019 08:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Хорошо бы заглянуть в косметички белорусских звезд», — подумали мы. И создали рубрику «Одно утро», где напрашиваемся на кофе к только что проснувшимся артистам, телеведущим, депутатам, и проводим безжалостную ревизию их косметических запасов.

На этот раз LADY заглянула на завтрак к певице и молодой маме Ане Шаркуновой. О том, как быть красивой после бессонной ночи, извести 45 масок за месяц и, конечно же, о новом откровенном клипе — в нашей беседе.



— Я человек-баночка, — с порога заявляет Аня. — Из тех персонажей, кто верит в целительные свойства косметики. Есть категория людей, которая огромное количество денег тратит на продукты питания. У меня все идет на уход. Я лучше не куплю новое платье, но куплю продукт, который реально работает.

Утренний ритуал, признается певица, может быть разным:

— Нет единой системы, и это понятно: иногда нужно встать и сразу бежать, а иногда можно… как сегодня, — смеется. — Но кофе — это святое. Где-то я прочитала: «С утра мне кажется, что я могу все что угодно, а потом действие кофе заканчивается». Завтрак я готовлю для сына и мужа, поэтому и у меня с утра есть каша, блины, сырники.

— А что насчет косметического утра?

— Обязательное умывание, потом какая-нибудь сыворотка. У меня ночная, но я ее все время использую. Патчи сегодня нанесла. Вот эти — мои любимые, японские. Они из премиум-сегмента, но того стоят. После — увлажняющий крем и ББ-крем или тональный. Все!



— К слову, вот так я наношу тональный крем: — Аня размазывает тон пальцами по лицу. — Обычно я беру тональник с собой и крашусь за рулем. Ну как-то так получается. (Улыбается). Вообще макияж — это не совсем мое, поэтому крашусь, как выходит.


Также утро не обходится без ухода за волосами и укладки.




Пока Аня крутит локоны на конусную плойку, рассказывает, что незадолго до нашей беседы вернулась из Турции. Где, несмотря на отдельную полку с солнцезащитными средствами, обгорела в первый же день. Спасли ситуацию не сметана и не пантенол, а… тканевые маски.

— Их в пакете 45 штук, а срок годности после вскрытия — всего месяц. Не знаю, какая девочка может за месяц на себя столько масок извести. Думала, всем раздавать буду, а в итоге сама ими «обкладывалась» — на плечи, на декольте. Маски просто офигенные!


К слову, о масках: их у Ани очень много.

— Маски делаю очень часто, — делится она. — Вот эта у меня закончилась, и я очень страдаю. Она дорогая, но делает абсолютно все.


— Перед тем как что-нибудь купить впервые, смотрю кучу отзывов, наблюдаю за бьюти-блогерами, которые мне нравятся. Вижу много позитивных отзывов — обязательно беру. Но если средство не работает, второй раз не куплю, — делится Аня. — Вообще основной уход у меня — домашний: с наличием работы и маленького ребенка нет возможности постоянно посещать косметолога. Да и в целом ненавижу тратить много времени на бьюти: лучше в студии посижу, чем весь день буду пилить ногти.

— Первое время после рождения ребенка было сложно выделить время на уход за собой?

— Мне кажется, первое время еще не закончилось, — улыбается. — Реально тяжело, когда ты не спал целую ночь, выглядеть королевой. Не знаю, как девочки это делают.

— И все-таки иногда получается сходить на процедуры?

— Раз в год хожу на курс буккального массажа лица, эффект от него очень классный. Чистки раза три в год делаю. Еще была на ЛПГ-массаже тела. Как вспомню, сколько же денег это стоило, начинает трясти! Мне вообще не помогло. Даже кажется, за две недели, пока я на него ходила, наоборот, растолстела. Что-то со мной пошло не так, — смеется. — Я считаю, из всех бьюти-процедур для тела лучше выбрать спортзал. Стараюсь заниматься регулярно, даже на отдыхе два раза сходила, чего со мной раньше не случалось.



— Продукт, который со мной круглый год, — это автозагар. Я поклонник загорелой кожи, но при этом не жалую солярии. Так что я, кажется, перепробовала все автозагары мира! — Смеется. — И нашла свой. Он, конечно, стоит денег, но и качество на высоте. Я могу во сне нанести его, он не ляжет пятнами.


— Но ведь часть его стоимости — плата за бренд.

— Да, но мне не важно, что на нем написано. Было бы название белорусского бренда — я бы ходила и всему миру говорила, что наши ребята сделали такой крутой продукт.

— Белорусская косметика нравится?

— К отечественной декоративке я отношусь нормально. Девочки-визажисты меня часто красят чем-то из местного, и мне нравится. Почему нет в моей косметичке? В обычной жизни я ведь практически не крашусь — только тональный, консилер и тушь.

— Для меня макияж — это не просто способ скрыть внешние недостатки, а реальный инструмент, помогающий донести до зрителей смысл моих песен. Больше всего я люблю песни-истории. Они настоящие, в каждой из них — целая жизнь. Например, новая композиция — «Роль второго плана» — о том, о чем не принято говорить вслух… И в клипе я не побоялась предстать практически без макияжа. Это было необходимо, чтобы честно рассказать свою историю. Мне не хотелось ничего играть и изображать из себя кого-то. Все эти роли и маски по жизни доставляют жуткую боль.


Скриншот из клипа «Роль второго плана»

В подтверждение повседневного макияжного аскетизма певица предлагает заглянуть к ней в косметичку:

— Просто посмотрите — там же почти ничего нет. А что есть, то разбито. Вот это я бьюти-блогер! — Смеется Аня.



— Кстати, о блоге. В инстаграме часто рекламу предлагают?

— Рекламой в инстаграме я почти не занимаюсь. Вернее, «рекламирую» только своих друзей, то, что мне действительно нравится. Если бы я соглашалась на все, начиная от «съешьте нашу пиццу» и заканчивая «давайте сделаем вам маникюр», моя лента была бы похожа на магазин на диване. Я вижу, люди делают так. Может, кому-то это интересно. Но я зарабатываю на других вещах.

Уходя, интересуемся, что бы Аня пожелала читательницам LADY.

— Самый важный ингредиент красоты — это состояние внутреннего счастья и гармония с самой собой, — считает певица. — Никакая косметика не поможет скрыть злость и недовольство. Никакая маска не спасет потухшие глаза. По себе знаю: когда я нахожусь в состоянии полета, я красива в любой одежде, накрашена я или нет, спала или забыла отдохнуть. Мы все красотки, главное — вспоминать об этом чаще, несмотря на суету и проблемы.

 
 
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На этот раз LADY заглянула на завтрак к певице и молодой маме Ане Шаркуновой. О том, как быть красивой после бессонной ночи, извести 45 масок за месяц и, конечно же, о...
 
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