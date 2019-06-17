«Мы не получаем от государства никакой материальной поддержки». Как живут многодетные мамы в США

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что в США многодетным семьям практически не оказывают государственной поддержки и нет такого понятия, как оплачиваемый декретный отпуск, почти половина американцев (42%) считают идеальной модель семьи с тремя детьми (данные исследовательского центра Gallup), а 48% предпочли бы иметь двоих детей как минимум. Из 83,09 миллиона американских семей 7,13 миллиона — многодетные. Больше всего многодетных семей в штатах Юта и Гавайи. Меньше всего — в штатах Северная Дакота и Вермонт.

О реалиях многодетного материнства наш автор Алиса Ксеневич поговорила со своей бывшей одноклассницей, сейчас — жительницей г. Эшвил (штат Северная Каролина), и знакомой из Нью-Йорка.

Ирина Карсвел, 34 года, г. Эшвил (штат Северная Каролина). С мужем-американцем воспитывают троих сыновей — пяти, шести и восьми лет





В Эшвиле проживает более 90 тысяч людей. Средняя цена дома (185 кв. метров) — $ 286,700. Стоимость аренды квартиры с одной спальней — $ 1300 в месяц. Средний доход жителя Эшвила составляет $ 28,106 в год. Средний доход семьи — $ 44,077.

«Я не стала бы нанимать детям няню, даже если бы была финансовая возможность»

— Я сама выросла в многодетной семье. Нас у родителей четверо. Финансово было непросто: родители работали с утра до вечера, чтобы нас обеспечить, — делится Ирина. — Мама — на двух работах. В ясли я пошла в полтора года. Несмотря на занятость родителей и не самое богатое детство, я всегда чувствовала, что окружена любовью. С братьями и сестрой мы сейчас очень близки: то, что мы есть у друг друга, бесценно!

Замуж я вышла в 24 года. Еще до замужества, рассуждая о том, сколько детей мне бы хотелось, думала, что не меньше двух. Поэтому мы с мужем не стали затягивать с рождением первенца. С рождением второго тоже решили не временить: хотелось, чтобы у детей была небольшая разница в возрасте. Третий был тоже запланированный. На этом мы пока решили остановиться: мне бы хотелось, чтобы каждый сын получал достаточно моего внимания. Муж — фотограф. Я тоже фотографирую, помогаю ему со съемками, занимаюсь детьми и домом, пока он обрабатывает фотографии. Мы вместе работаем и вместе растим детей.

Няню своим детям я не стала бы нанимать, даже если бы была финансовая возможность, так как хочу, чтобы сыновья росли с определенными моральными ценностями и устоями. Я не могу рассчитывать на то, что какая-то тетя или дядя сделают это за меня. Ни одна няня не даст ребенку любви, которую могут дать родители. Если бы у нас были лишние деньги, я бы наняла домработницу, чтобы меньше времени тратить на мытье полов и больше — на качественное общение с детьми. Но воспитывать детей хочу без постороннего вмешательства.

По образованию я — микробиолог, но никогда не хотела работать в лаборатории. В моем случае нужно было выбирать между продолжением обучения в медицинской школе и созданием семьи. Плюс еще такой нюанс: муж значительно старше меня. Я не могла взять и отодвинуть рождение детей лет на десять, пока не окончу медицинскую школу, не пройду стажировку в госпитале и так далее…

Я считаю, что сделала правильный выбор. Дети меняют меня в лучшую сторону. Учат смотреть на мир под другим углом. Я стала наблюдательнее, внимательнее к тому, что и как говорю. С детьми начинаешь работать со своими страхами. Многие из них уходят на задний план, потому что ты легче выстраиваешь приоритеты. Я анализировала свои поступки, вспоминала о том, как обходилась с людьми. С теми, кого обидела, выходила на связь и просила прощения. И на все это меня подвигли дети!





— Что касается финансов, нам с мужем удается грамотно расходовать семейный бюджет. Эшвил — не типичный южный город. Здесь очень много хиппи, художественных галерей, есть исторический центр со старыми зданиями. Туристы подогревают рынок недвижимости и стоимость жизни: цены в Эшвиле сравнимы с ценами Вашингтона. В часе езды на машине отсюда цены на недвижимость, бензин гораздо ниже.

Мы купили дом в ипотеку в рамках специальной программы, преимуществами которой могут пользоваться семьи с доходом ниже определенного уровня. Нам не нужно было вносить первоначальный взнос за дом, кредит на его покупку оформили с низкой процентной ставкой. По той же причине (доход мужа делится на пять членов семьи, и эта сумма ниже определенного уровня) нам с детьми полагается бесплатная медицинская страховка Medicaid. Сразу оговорюсь, что покрывает она не все. Например, когда детям делали прививки, то наша страховка покрывала только вакцины определенного производителя. Прививки, которые хотели для детей мы — без ртути, алюминия, — можно было сделать лишь за свой счет.

«Я знаю места, где можно купить качественные продукты по минимальным ценам»

— Одежда — не самая существенная статья расходов. Во-первых, у меня три мальчика, близких друг к другу по возрасту. Во-вторых, в США можно купить отличные бэушные вещи практически даром. В Америке ежеквартально происходят колоссальные распродажи на одежду масс-маркета — новые детские вещи в H&M я покупаю за полтора-два доллара. Часто покупаю одежду на вырост, пользуясь случаем. Думаю, это важная особенность Америки. Не везде в Европе такие распродажи.

Какие-то из этих вещей (если они не потеряли товарный вид) я продаю, когда мальчики из них вырастают, за те же деньги, что купила сама. У многих знакомых и родственников — дети, и что-то мы передаем в другие семьи, что-то — нам. Ну и традиционные американские бэби-шауэры — вечеринки в честь скорого рождения ребенка. Будущие мамы не просто так приглашают туда всех кого не лень — от соседей до коллег по работе. Кто-то подарит 20 долларов, кто-то 50, кто-то завалит игрушками и детскими вещами… Благодаря этой традиции к моменту рождения ребенка у женщины уже есть все необходимое.

На питание у нас уходит как минимум 500 долларов в месяц. Люди, живущие в Америке, скажут, что для здорового питания нужно не меньше тысячи. Секрет в том, что я знаю места, где можно купить качественные продукты без ГМО по минимальным ценам. Эти магазины не такие ухоженные, не такие красивые, как обыкновенные супермаркеты. Туда поступают уцененные продукты, которые, например, свалились во время разгрузки с фуры или их срок годности близок к исходу. Много чего в этих магазинах можно купить за 99 центов — от печенья до овощей и фруктов.

Есть еще программа WIС, предоставляющая беременным женщинам и детям в возрасте до пяти лет паек на определенный набор продуктов. С этой программой много волокиты. Нужно несколько раз записываться на прием, у ребенка берут анализы крови, его взвешивают и так далее. А продукты в итоге полагаются самые дешевые, низкокачественные — молоко с ГМО, сыр, который по вкусу напоминает бумагу, непонятно как выращенные бобовые. Нельзя распределить паек таким образом, чтобы взять меньше, да лучше. Тебе вообще не дают права выбора. Дополнительно полагается 10 долларов на покупку овощей и фруктов для каждого ребенка, но я решила, что мое время дороже. Готовим в основном дома — или я, или муж. В ресторанах с детьми не всегда можно расслабиться.

Что касается отдыха: в отпуск мы ездим каждый год и почти никогда не останавливаемся в отелях. Сестра, братья, друзья разъехались по разным штатам и странам. Мы с удовольствием навещаем их, они — нас. Останавливаемся друг у друга.

«Один поход в зоопарк обходится нам в 200 долларов»

— Частные уроки танцев, гимнастики, музыки в США стоят недешево, долларов 50−75 за занятие, но раз есть предложение, значит есть спрос. Это рыночная экономика. Я наблюдала эти занятия со стороны. Пришли, попрыгали на батуте, пару раз перескочили через козла… Ну что это за гимнастика? Это разве что для веселья.

Много чего для детей проводится бесплатно. Мы ходим на мероприятия, которые организует для детей местная церковь и… риелторы. Для последних организация мероприятий для детей (например, бесплатный просмотр мультфильма в кинотеатре) — способ расширить клиентскую базу, ведь детей на мероприятия приводят родители. Когда мы путешествуем, то водим детей в музеи, аквариумы, зоопарки. Бесплатный вход полагается совсем маленьким детям в возрасте до трех лет. Мы платим 35−50 долларов за каждого члена семьи, то есть на семью один такой поход выходит долларов в 200.

Примечание: До 1971 года идеальной по размеру семьей в Америке считалась семья с четырьмя детьми. Рост доступности противозачаточных средств, активное вовлечение женщин в трудовой процесс, а также серия экономических рецензий негативно сказались на уровне рождаемости, который продолжает снижаться. Так, в 2018 году средняя американская семья состояла из 3,14 человека (источник: Pew Research Center: www.pewresearch.org). В 1990 году на 1000 человек приходилось 16,7 новорожденных, в 2017 году — 11,8 новорожденных. При этом продолжительность жизни среднего американца продолжает увеличиваться и составляет 79.38 лет. Чтобы подстегнуть интерес американцев к деторождению и привлечь внимание к многодетным семьям, в стране ввели Национальный день среднего ребенка (Middle Child Day), который празднуется 12 августа.

Джиллиан О’нил, 40 лет, г. Нью-Йорк. С мужем растит троих детей: дочь 4 лет, сына 3 лет и годовалую малышку





В Нью-Йорке проживает 8,560,072 людей. Средняя цена дома — $ 693,900. Средняя цена аренды квартиры с одной спальней — $ 2945 в месяц. По данным исследования онлайн-платформы по поиску съемного жилья StreetEasy, типичное нью-йоркское домохозяйство тратит порядка 65% дохода на аренду жилья. Средний годовой доход жителя Нью-Йорка составляет $ 32,459. Годовой доход семьи — $ 52,737.

«Дети должны войти в картину нашей жизни, а не наоборот»

— Я работаю ведущим специалистом по растущим рынкам в фармацевтической компании и часто езжу в зарубежные командировки (Гонконг, Дубай, Бразилия и так далее). Муж руководит компанией, которая занимается рекламными технологиями. Мы оба выросли на среднем Западе, в пригородах, — рассказывает Джиллиан. — Откровенно говоря, я не особо задумывалась о материнстве, пока не встретила будущего мужа, которому хотелось четверых детей. Мы оба любим свою работу, заинтересованы в профессиональном росте, и мне совсем не хотелось поступаться своей карьерой ради воспитания детей. Я беспокоилась, что нам придется покинуть Нью-Йорк, который мы так полюбили и чьими благами активно пользуемся — культурная, музыкальная, театральная сцены, всевозможные рестораны, шопинг, разнообразие людей, публичный транспорт…

Надо будет тратить уйму времени на то, чтобы добираться на работу в Нью-Йорк из другого города. Кто будет забирать детей из садика, пока мы будем ехать в поезде домой? Обсуждая этот вопрос, мы сошлись на том, что дети должны будут войти в нашу картину жизни, а не наоборот. У нас здесь нет родственников, мы можем рассчитывать только на себя. Значит, наши дети будут расти в Нью-Йорке.

Прежде чем заводить их, нужно было обзавестись собственным жильем. Мы разработали двухлетний план по экономии и откладыванию средств, которого строго придерживались. Переехали в более доступный район Нью-Йорка, сняли квартиру поменьше, реже выходили в рестораны и бары — это всегда было существенной статьей наших расходов. Спустя два года накопили достаточно для первоначального взноса на покупку жилья. Провели в квартире перепланировку с учетом будущего пополнения.





— Жилье выбирали с учетом развитости инфраструктуры, качества школ и наличия комьюнити из семей с детьми. Нам удалось найти замечательную часть города, где все друг друга знают, семьи общаются между собой, отпускают детей играть друг к другу в гости. Из пяти квартир на нашем этаже в четырех растут дети в возрасте до восьми лет. Может быть, потому что мы все в «одной Нью-Йоркской лодке», наша родительская группа очень сплоченная.

«За продленный декретный отпуск тебя могут уволить»

— Благодаря политике компании, в которой я работаю, у меня был достойный отпуск по уходу за детьми. После первой и второй беременности мне дали 8 недель оплачиваемого отпуска, плюс я взяла дополнительные 8 недель за свой счет. К моменту рождения третьего малыша компания увеличила отпуск по уходу за детьми до двенадцати недель, однако я провела дома почти 9 месяцев — хотела как можно больше времени провести с малышкой и выйти на работу тогда, когда физически и ментально буду к этому готова. Теоретически за это могут уволить, поскольку в США наниматель не обязан сохранять рабочее место матери, продлившей отпуск по уходу за ребенком за свой счет.

Мы не получаем от государства никакой материальной поддержки, за исключением небольшой налоговой льготы, полагающейся семьям, в которых на иждивении есть дети до 18 лет. Муж бдительно следит за нашими тратами. Мы экономим на маленьких вещах. Берем на работу то, что приготовили дома. Не покупаем в дом то, что будет захламлять и так небольшое пространство.





С детской одеждой часто помогают друзья, у которых дети постарше. Если путешествуем, то используем бесплатные мили, накопленные за время перелетов по работе. Расходы на детей уменьшаются, когда они начинают ходить на горшок и отпадает нужда в памперсах (в США детей начинают приучать к горшку в возрасте двух лет. — А. К.), и переходят из садика (всегда платный) в preschool (бесплатное дошкольное обучение).

Практически не пользуемся услугами бебиситтеров и везде берем с собой детей, — в музеи, рестораны, театры… Они привычны к городскому шуму: спокойно спят себе в коляске. Разумеется, в больших городах есть свои опасности — дорожное движение, люди в пограничном состоянии, свободно расхаживающие по улицам, наркотики, стрельба в школах… Обо всем этом мы говорим с детьми с раннего детства. Они не переходят дорогу на красный свет, знают, как вести себя с незнакомцами, что делать в чрезвычайной ситуации, обращают внимание на то, что происходит вокруг. Думаю, это дает им чувство независимости, зрелости.

«Когда на работе много стресса, я нахожу утешение в детях»

— Нам бы не хотелось вырастить детей слишком «городскими», слишком тщеславными. Когда мы только переехали в Нью-Йорк и еще не могли позволить купить здесь недвижимость, то приобрели домик на берегу озера вдали от мегаполиса, чтобы проводить там выходные. Сейчас возим туда детей — они играют, плавают на лодке, валяются в грязи, жгут с нами костер, ходят в походы…

Старшая дочь учится в обычной испано-англоязычной школе в двух кварталах от дома. Мы доверяем уровню образования в публичных школах. Остальные дети ходят в испаноязычный садик. Скоро дети подрастут, и надо будет искать квартиру побольше — с еще одной спальней. Мы подсчитали, что это увеличит наши расходы на жилье почти на 50%. Откладываем деньги и стараемся свыкнуться с мыслью, что, возможно, придется переехать из Нью-Йорка в меньший по размеру город или даже в другую страну.

Когда я задумываюсь о своей жизни, то испытываю гордость от того, что я мама, и не просто мама, а работающая мама троих детей, и не просто где-нибудь, а в Нью-Йорке! Когда на работе много стресса, я нахожу утешение в детях. Когда устаю от домашних хлопот, нахожу радость в работе. У нас с мужем есть традиция пить кофе после того, как отвели детей в школу и сад, это наши 15 минут.

Очень помогает бег, недавно я начала тренироваться для участия в Нью-Йоркском марафоне, это дает время побыть наедине с собой. Еще я верю в волшебную силу короткого дневного сна. Прикорнула на 20 минут — и вот ты уже другой человек! Скучаю ли я по своей незамужней жизни? Тогда было больше свободы, времени на шопинг и сон, можно было просто смотреть телевизор — и никто не просил включить мультики… Я вышла замуж в 30 лет. Скажи мне тогда, как обернется моя жизнь к сорока годам, я бы пришла в состояние шока! Я ведь даже в роли матери себя не особенно представляла.

Но я бы ни за что не променяла тот образ жизни на нынешний. Мои дети — такие интересные маленькие люди, и связи, которые я установила с ними, гордость, которую я за них испытываю, то, как они изменили мое самоощущение, — это незаменимо. Надеюсь, я не звучу так, как будто защищаюсь? Мне часто приходится объяснять и защищать свой выбор жить в Нью-Йорке с детьми, потому что это не «типичный» путь. Я просто хочу быть объективной. Хочу сказать, что мы, многодетные мамы Нью-Йорка, существуем, и у нас получается!

Примечание: Исследуя тренды рождаемости, американские исследователи проводят прямую взаимосвязь между уровнем образования женщины и количеством у нее детей: если в 2016 году 46% женщин в возрасте от 40 до 44 лет со средним школьным образованием имели троих и более детей, то среди женщин с высшим образованием и научными степенями таковых было 28%. Больше всего детей рождается в малообеспеченных семьях и семьях, находящихся за чертой бедности (к данной категории в США относят семьи с доходом 15−25 тыс. долларов в год). На количество детей в семье также влияет место жительства родителей. 20% городских семей не заводят больше одного ребенка. В Нью-Йорке этот показатель равен 30%. Доля семей, воспитывающих одного ребенка, растет и сейчас составляет 23% от общего количества — прямо как во времена Великой депрессии.