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«У людей была зависть». Белорусы честно рассказывают о плюсах и минусах выигранных машин

18.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая машина или подержаная? Хэтчбек или седан? Перед нашими сегодняшними героями проблемы выбора не стояло: свои машины они не выбирали, а выиграли, просто заехав на заправку. Вместе с сетью АЗС «Белоруснефть» рассказываем, какие впечатления вызывают у белорусов новые кроссоверы, и какие плюсы и минусы они в них видят.

Владимир: «Плюсов в „Шкоде“ обнаружилось море»


— Я работаю слесарем-сборщиком в оконной компании: изготавливаю москитные сетки, подоконники и другие элементы. За рулем с 2006 года. Раньше водил Volkswagen Passat 1996 года. Собирался ближе к зиме его продать, чтобы купить машину побольше, например, минивэн: в семье нас четверо, детям 3 и 6 лет — в салоне стало тесновато. Но покупать ничего не пришлось: внезапно мы выиграли кроссовер от «Белоруснефти».

Для справки: механика розыгрышей от «Белоруснефти» проста. Заправляешься или приобретаешь акционные товары, копишь баллы на карте лояльности, меняешь их в личном кабинете на шансы — получаешь возможность выиграть суперпризы.

Когда мне позвонили с розыгрыша, я был на работе. Выигрышу не поверил: подумал, очередной развод, как часто бывает в интернете. Список победителей опубликовали лишь вечером, только тогда я поверил в свое счастье.

Плюсов после «Пассата» в «Шкоде» обнаружилось море. Во-первых, турбированный двигатель — машина быстрая, резкая. Размер авто — в два раза больше, но расход бензина фактически остался тот же самый.

Вместительность хорошая: влазят и снасти для рыбалки, и детские самокаты, велосипеды. Мы каждые выходные в деревню ездим, то к одной бабушке, то ко второй. И в «Пассате» все это добро нужно было в салон засовывать, а здесь оно помещается в багажное отделение.


Владимир Киселев из Молодечно выиграл Skoda Kodiaq

Посадка в машине высокая, удобная. На легковой на рыбалку с таким комфортом не выедешь. Зимой Skoda Kodiaq тоже отлично себя ведет, благодаря антипробуксовочной и противозаносной системам. Конечно, хотелось бы, чтобы она была полноприводная, но такие варианты уже гораздо дороже.

Летом тут тебе и кондиционер, и климат-контроль, в «Пассате» же был лишь вентилятор, который не спасал в жару. Кроме того, из-под своей прошлой машины я практически не вылезал: каждый месяц что-то ремонтировал. На Skoda Kodiaq только недавно закрепил краску — потратил две тысячи рублей. В целом же обслуживание новой машины куда дешевле.

Можно ли в Молодечно обходиться без машины? Без нее тяжело. Прошлым летом начальник одолжил у меня машину, чтобы съездить по делам. В итоге попал на ней в ДТП, и мне две недели пришлось ходить пешком — и это ни на выходные никуда не поехать, ни на рыбалку, ни на работу.

После выигрыша врагов у меня, кажется, стало намного больше (смеется). У некоторых людей же такая точка зрения: «Почему не я выиграл?!» Но есть и те, кто за меня искренне порадовался.

Правда, часть знакомых рекомендовали выигранную машину продать, но брат (он у меня на СТО работает) меня остановил: «Когда ты еще в своей жизни поездишь на новой машине? Послужит она и тебе, и твоим зятьям хватит».


О чем сейчас мечтаем семьей? Квартира есть, машина тоже. Свой бизнес хотелось бы, но нужны деньги для старта. Путешествовать я не любитель. Максимум — на рыбалку съездить в Астрахань. Свои огороды и сотки для меня лучше всего.

Роман: «После „Субару“ пересесть на что-то еще будет сложно»


Роман Романко из Минска выиграл Subaru Forester

— Изначально я трудился сварщиком на МАЗе, но потом отучился и устроился в «Минсктранс» водителем пригородного автобуса. Очень доволен своей работой.

Был обычный день, я, как всегда, был за рулем, а мне всё названивали с незнакомого номера. Само собой, поднять трубку не мог. Позже перезвонил сам, и мне говорят: «Вы выиграли автомобиль!» Как и все, я сначала не верил, думал, это чей-то розыгрыш. Через три дня на сайте «Белоруснефти» вышла публикация с именами победителей — вот тогда только мы начали с родственниками и друзьями делиться радостной новостью.


До того, как выиграл Subaru Forester, у меня были сплошь подержанные иномарки. На Volkswagen Passat, например, ездил три года. Купил его когда-то у родственников из Новогрудка, подремонтировав своими руками немного. Эта же машина считается народной — мечтой колхозника, так сказать. Запчасти на нее дешевые. Денег «Пассат» много не тянул, вложенные средства машина оправдывала. На бензин уходило рублей 150 — 200 в месяц.

Сейчас же на бензин я трачу даже меньше, хотя все утверждают, что «Субару» прожорливая. Но у меня что в городе, что за городом выходит 8,8 литров с полным приводом и кондиционером. За полгода владения этим авто я наездил 6000 км пробега: у нас многодетная семья, и в выходные мы обязательно выбираемся куда-нибудь за город. Кстати, третьего ребенка жена мне подарила как раз в тот год, когда мы выиграли машину.


Роман с сыном Глебом

Если перечислять плюсы «Субару», то, во-первых, это японская сборка. Расход топлива маленький, но машина вместительная: для моей семьи самое оно. Можно и кресло детское поставить, и коляску, и люльку. Можем спокойно впятером поехать на ней на Браславские озера, а в следующем году, может, выберемся в отпуск в Украину.

Единственное, что я бы в эту машину добавил — это круиз-контроль, чтобы на дальние расстояния спокойно ездить. Ну, и это небюджетный автомобиль, если приобретать его самостоятельно.


О чем еще мечтается? Квартиры у нас пока своей нет: живем в общежитии, правда, квартирного типа. Стоим в очереди на строительство. По этой причине все знакомые советовали продать выигранную машину да вложить деньги в жилье. Но мы так решили: средства на квартиру мы найдем, а новую машину себе позволили бы вряд ли. Да и подарки продавать как-то нехорошо.


Роман с Глебом заглядывают на АЗС сети «Белоруснефть», чтобы приобрести товар Lesik и опять испытать удачу в рекламной игре: лисенок дает право принять участие в новых розыгрышах

Вообще, после «Субару» пересесть на что-то еще будет сложно: очень уж мне на ней комфортно (улыбается).


Без машины я себя уже не представляю: это сегодня, как без телефона. Детей в поликлинику не свозить, до школы не подбросить… Минск, конечно, в этом плане предлагает выбор: можно и метро воспользоваться, и такси, и каршерингом, но свое есть свое.

Игорь: «Дочка называла Kia Белоснежкой»


Игорь Кулиш из Минска выиграл Kia Sportage QLE

— Я работаю водителем и езжу абсолютно на всем: от легковых авто до автобусов и самосвалов. Сам был владельцем трех машин. Последняя была старенькая, практически не ездила — так, стояла. Я продал ее, а буквально сразу после этого звонок: «Игорь Олегович, вы стали обладателем кроссовера!» И раздались аплодисменты. Сначала решил, что коллеги с работы разыгрывают. Но это была не шутка.

Самое интересное, что в том году мы встречали Новый год в кругу семьи, сжигали под бой курантов записки с желаниями и выпивали то, что от них осталось, с шампанским. Так вот жена загадала машину, и я тоже — новую, для нее. И тут бац — все исполнилось!


Новую машину Игорь и его семья загадали себе на Новый год

Большие автомобили до Kia у меня были, но кроссовера — нет. Toyota Celica, например, водил, очень нравилась. Но она уступает Kia по вместительности и салону.

Это, безусловно, очень красивый автомобиль. Едет мягко, тихонечко. Жена этой маркой была очень довольна, а дочка и вовсе Белоснежкой машину называла.


Поездили мы на Kia месяц-полтора — около 4000 км пробега наездили. И все же решили ее продать: машина была супер, но не совсем нам по статусу, да и долги надо было кое-какие отдать.


Вообще, на любой машине, если она не подводит, приятно ездить. Сейчас я купил мотоцикл: лет 10 в этом удовольствии себе отказывал, а тут прям не могу нарадоваться ощущениям, его скорости. Для города лучше не придумаешь!


Кстати, что касается выигрышей, как-то мне жена сказала: «Давай на самом деле в них участвовать: чем больше люди не верят, тем больше у нас шансов!» Но конкуренция у нас точно возросла: как минимум, коллеги после моего выигрыша стали заправляться на «Белоруснефти» чаще и копить баллы.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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