Ужин для большой семьи за 15 рублей (на самом деле меньше): наш рецепт

Источник материала: Tut.by

Можно ли приготовить небанальные и вкусные блюда за сумму меньше 15 рублей? Мы задались этим вопросом и вместе с сетью магазинов «Домашний» начали проект «Домашние рецепты». В нем будем готовить необычные и, главное, доступные блюда для разных ситуаций. С рецептами нам вызвался помогать глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский. Первый вызов, который мы себе бросили — приготовить интересный ужин для большой семьи. Предложенное решение: сделать сытный и полезный пирог из лаваша с курицей и овощами. Смотрите, что у нас вышло, в видео ниже.

Полную версию рецепта с ценами и фотографиями смотрите на Ребенок.by .

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