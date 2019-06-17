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Ужин для большой семьи за 15 рублей (на самом деле меньше): наш рецепт
Источник материала: Tut.by
Можно ли приготовить небанальные и вкусные блюда за сумму меньше 15 рублей? Мы задались этим вопросом и вместе с сетью магазинов
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В проекте «Домашние рецепты» мы решили проверить, можно ли приготовить вкусные и полезные блюда за сумму меньше 15 рублей. В первом выпуске - пирог для большой семьи....
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