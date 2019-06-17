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Ужин для большой семьи за 15 рублей (на самом деле меньше): наш рецепт

18.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Можно ли приготовить небанальные и вкусные блюда за сумму меньше 15 рублей? Мы задались этим вопросом и вместе с сетью магазинов «Домашний» начали проект «Домашние рецепты». В нем будем готовить необычные и, главное, доступные блюда для разных ситуаций. С рецептами нам вызвался помогать глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси Александр Чикилевский. Первый вызов, который мы себе бросили — приготовить интересный ужин для большой семьи. Предложенное решение: сделать сытный и полезный пирог из лаваша с курицей и овощами. Смотрите, что у нас вышло, в видео ниже.

Полную версию рецепта с ценами и фотографиями смотрите на Ребенок.by.

Партнер проекта:


«Домашний» - это более 80 магазинов по всей стране, только проверенные поставщики и качественные товары, выгодная программа лояльности Экономька - возврат бонусов до 7%, всегда актуальные акции и скидки. «Домашний» Вконтакте, и в Одноклассниках.

 
 
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В проекте «Домашние рецепты» мы решили проверить, можно ли приготовить вкусные и полезные блюда за сумму меньше 15 рублей. В первом выпуске - пирог для большой семьи....
 
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