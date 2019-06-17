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В Лиде 35-летний мужчина-бесправник на «Мерседесе» обгонял фуру, задел ее и перевернулся (видео)
Источник материала: Lida.Info
В прошлую субботу, 15 июня, в Лидском районе на объездной дороге завода «Оптик» водитель «Мерседеса», при осуществлении обгона фуры столкнулся с ней и опрокинулся.
После этого 35-летний мужчина с места ДТП скрылся, но спустя полчаса вернулся. В результате происшествия он получил травму головы и ушиб грудной клетки, с которыми госпитализирован.
К слову, водитель лишен права управления в 2017 году за езду в нетрезвом состоянии,
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