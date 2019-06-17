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Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в пришкольных лагерях

18.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности пришкольных лагерей ГУО «Начальная школа г. Буда-кошелево» (директор — Чечко Татьяна Васильевна), ГУО «Средняя школа № 1 г. Буда-Кошелево» (директор – Некрашевич Елена Сергеевна), ГУО «Гимназия г. Буда-Кошелево» (директор – Василенко Анна Михайловна), ГУО «Буда-Люшевская средняя школа» (директор – Сафонова Людмила Михайловна), ГУО «Неговская базовая школа» (директор – Бух Светлана Владимировна), ГУО «Узовская средняя школа» (директор – Лукъяненко Наталья Ивановна), ГУСУ «СДЮШОР «Спарта» Буда-Кошелевского района» (Кирпичев Владимир Алексеевич).

В ходе проведения мониторингов  было установлено, что руководством  учреждений уделяется внимание организации пожарной безопасности на объектах.   Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

 
 
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Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности...
 
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