Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в пришкольных лагерях

Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности пришкольных лагерей ГУО «Начальная школа г. Буда-кошелево» (директор — Чечко Татьяна Васильевна), ГУО «Средняя школа № 1 г. Буда-Кошелево» (директор – Некрашевич Елена Сергеевна), ГУО «Гимназия г. Буда-Кошелево» (директор – Василенко Анна Михайловна), ГУО «Буда-Люшевская средняя школа» (директор – Сафонова Людмила Михайловна), ГУО «Неговская базовая школа» (директор – Бух Светлана Владимировна), ГУО «Узовская средняя школа» (директор – Лукъяненко Наталья Ивановна), ГУСУ «СДЮШОР «Спарта» Буда-Кошелевского района» (Кирпичев Владимир Алексеевич).

В ходе проведения мониторингов было установлено, что руководством учреждений уделяется внимание организации пожарной безопасности на объектах. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.