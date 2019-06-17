Дильмун — тайны шумеров страны вечной жизни

Источник материала: Новости Хотимска

Вечная жизнь, есть ли она ? Тысячелетиями люди ищут место, где можно избежать смерти. Шумерская мифология сообщает о легендарном Тильмуне ( Дильмун), место вечной жизни. На глиняных табличках 5000 — летней давности, которые находились в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала (668-около 633 годах до н.э), в самом древнем эпосе мировой истории литературы, эпосе о Гильгамеше, рассказывается об этих райских пажитях.

На табличках изложена история царя Гильгамеша , который около 2600 годах до н.э правил в Уруке . Он считался сыном богине и храмового жреца, однако был смертен. Поэтому и попросил своего бога до — страны жизни, где, насколько знали шумеры, люди могли жить вечно. Считается , что шумерский царь действительно нашел этот рай.

Бессмертные люди

По преданию, он встречает Дильмуне Зиусудру (вавиолон.- Утнапиштим — герой о мифе вавилонского потопа. Согласно мифу, Утнапиштим спасся в ковчеге). Боги дали ему бессмертия, которого добился Гильгамеш.

Нашел ли Гильмашеш то, что он искал ? И да и нет. Зиусудра выдает ему тайный рецепт бессмертия. Это цветок веной жизни. Он растет в Апсу, пропасти Дильмуна. Гильгамеш копает глубокую шахту, в которой, в которую в конечном итоге его втягивает. У одного пещерного озера он находит заветное растение, ну не успевает его съесть — змея Муш крадет его драгоценное достояния. Гильгамеш, который был так близок к свой мечте о бессмертии, остается смертным человеком. Бесмертной становится однако, его слава.

Открытия Дильмуна

Британский археолог Джеффери Бибби, убежден что нашел таинственный Дильмун. Остров Бахрейн, расположенный посредине Персидского залива, соответствует, кажется, всем предпосылкам. Дильмун не только упоминается в мифах, ну и обозначается в письмах шумерах (3 в. до н.э) как торговый партнер. Когда — то в Бахрайне был возведен священный храм Барбар из блоков известняка, превосходно обработанных и подогнутых друг друга без строительного раствора. Ступени ведут к не огороженном углублению, которое служило водосборным резервуаром для освещенной воды. Бибби предполагает, что здесь находтся место, куда погрузился Гильгамеш. Он абсолютно убежден в том что, что нашел легендарную страну богов, когда обнаружил под землями насыпи около 100000 могил — это самое большое кладбище мира в истории раннего периода. Ведь погребенные здесь люди твердо верили в жизнь после смерти и встречу с древними богами.