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На Полоцком путепроводе в Витебске обнаружена граната времен войны

18.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В Витебске на стройке Полоцкого путепровода нашли гранату времен войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Происшествие случилось 17 июня около 16.30. Гранату РГ-42 нашли во время прокладки коммуникаций. Со строительного объекта опасную находку оперативно убрали саперы в/ч 5524. Оцепление не выставлялось. Других снарядов при проверке не обнаружено. Работа строителей была восстановлена в течение нескольких часов.

Полоцкий путепровод — центральная транзитная артерия, которая соединяет магистральную ул.Космонавтов и ул.Титова и Ленинградская. Они обеспечивают как внутренние, так и внешние связи дорожной сети Витебска в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга. Мост более 10 лет находился в аварийном состоянии. По требованию прокуратуры была проведена проверка, специалисты выяснили, что дальнейшая эксплуатация моста невозможна. Движение для транспорта и пешеходов закрыли 15 ноября 2018 года. Завершить все работы на объекте планируется до 2021 года.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске на стройке Полоцкого путепровода нашли гранату времен войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч...
 
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