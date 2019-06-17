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Под Гродно на предприятии по переработке резины произошел пожар
18.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Спасатели локализовали пожар на площадке для хранения отходов одного из предприятий в окрестностях Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
О пожаре на предприятии по переработке шин и резинотехнических изделий, расположенном у деревни Пушкари Гродненского района, сообщил сегодня около 17.30 сотрудник охраны. На место было направлено около 10 единиц техники.
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Спасатели локализовали пожар на площадке для хранения отходов одного из предприятий в окрестностях Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном...
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