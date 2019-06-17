Чего добился Лукашенко на Востоке, отказавшись ехать на Запад

— Придет время — приедет и президент. Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня развития наших отношений с ЕС, сохраняются какие-то ограничения. Честно хочу сказать, что мы не видим, что даже в рамках нынешних мероприятий мы получили бы какую стопроцентную отдачу от такого визита.





По мнению главы белорусского МИДа, визит Лукашенко в Брюссель должен быть «максимально результативным, максимально насыщенным».





А что же происходит на противоположном направлении, которому глава государства уделяет куда больше личного внимания? Рассмотрим свежий пример — недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Безусловно, это был в первую очередь символический визит – с короткими встречами с лидерами стран-участниц. Но прозвучавших там заявлений вполне достаточно, чтобы получить представление о результативности и насыщенности работы в альтернативном Западу направлении.





Начнем с тяжелой артиллерии. Встреча с Владимиром Путиным запомнилась сообщением о том, что стороны обсудили текущие аспекты взаимоотношений. В том числе, участие российских спортсменов в Европейских играх. На этом фоне более важными показались слова из Москвы о согласовании на 90% программы углубления интеграции двух стран. А также о единой валюте, которая, по мнению независимых экспертов, может стать могильным камнем для финансвой независимости страны.









Лидеру Китая Лукашенко привез в Бишкек продуктовую корзину из Александрии и бронзового аиста. С белорусской стороны прозвучало немало комплиментов в адрес Си Цзиньпина и его страны, но на деле все выглядит несколько мрачнее.





Сразу несколько крупных инвестиционных проектов с участием Китая стали поводом для крупных скандалов. Окончательный запуск Брестского аккумуляторного завода оказался под большим вопросом спустя месяцы активных протестов горожан. А сама эта история нанесла властям, помимо прочего, и ощутимый имиджевый удар.





Целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорске запускают в отсутствие китайского генподрядчика, делается это «не совсем в соответствии с инструкциями», под звук рушащейся кровли. На годы растянулось строительство китайцами бумажной фабрики в Добруше.





А вот результаты коротких разговоров с лидерами стран дальней дуги, которую власти Беларуси осваивают не первый год. Найти конкретику в них оказалось трудно.





С премьер-министром Индии Нарендрой Моди речь шла о необходимости в ближайшее время выработать 3-4 ключевых проекта, которые бы позволили увеличить объем сотрудничества.









В разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани глава Беларуси констатировал, что «достигнутые ранее договоренности пока остаются не реализованными». В итоге было решено «возобновить диалог в целях реализации этих договоренностей».





Укорить соответствующую работу, в том числе в рамках реализации утвержденной ранее дорожной карты развития сотрудничества, пообещали друг другу Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.