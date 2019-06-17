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У "Белтаможсервиса" новый директор. Старого, вероятно, задержали
Источник материала: Партизан
«Белтаможсервис» с 17 июня возглавил Вадим Бабарикин. Как сообщается на сайте предприятия, сегодня новый директор был представлен трудовому коллективу.
В сообщении говорится, что Бабарикин назначен генеральным директором «Белтаможсервиса» в соответствии с приказом председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 14 июня 2019 года.
Ранее Вадим Бабарикин занимал должность гендиректора в ООО «Торговый дом АМКОДОР-Агро».
Напомним, в феврале стало известно, что в структурах, связанных с «Белтаможсервисом», прошли массовые задержания. В числе тех, кем заинтересовались силовики, оказался и гендиректор предприятия Юрий Король.
Спустя несколько дней генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подтвердил задержание ряда должностных лиц «Белтаможсервиса», однако более подробно говорить об этом деле отказался.
В августе 2017 года российское агентство РБК опубликовало информацию со ссылкой на источники, «близкие к Федеральной таможенной службе России», о крупнейших поставщиках санкционной продукции. В их числе фигурировал и «Белтаможсервис». На самом предприятии данные обвинения опровергли.
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«Белтаможсервис» с 17 июня возглавил Вадим Бабарикин. Как сообщается на сайте предприятия, сегодня новый директор был представлен трудовому коллективу.
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