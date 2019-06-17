Зачем зебрам полоски? Ученые ищут ответ

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Новая работа была проведена натуралистом-любителем и бывшим специалистом по биологии Элисон Кобб и ее мужем, зоологом Стивена Кобба.





Исследователи измерили разницу температур между полосами двух зебр, живущих в Африке, а также накинули на лошадь накидку, имитирующую шкуру зебры. Они обнаружили разницу температур между белыми и черными полосами, которая увеличивалась по мере того, как день становился жарче. В результате черные полосы нагрелись на 15° C выше, чем белые.





Авторы исследования предполагают, что этого достаточно, чтобы создавать небольшие конвекционные (конвекция — вид теплообмена) потоки над шкурой зебры, которые помогают охлаждать животных.





Но цвет — не единственный фактор. Накидка, имитирующая шкуру зебры, не показала тот же эффект. Наоборот, она нагрелась еще на 15 ° C выше, чем у живых животных.





Другими словами, зебры применяют дополнительный механизм охлаждения помимо простого чередования полос. Исследователи заметили, как животные поднимают волосы на своих черных полосах, чтобы задерживать или выделять тепло по мере необходимости. Это важное различие, поскольку прошлогоднее исследование проводилось с использованием шкур животных, натянутых на бочках с водой.









Исследователи пришли к нескольким выводам. Во-первых, конвекционным потокам на поверхности кожи способствует пенистый пот, который выделяют зебры (и лошади), увеличивая площадь поверхности жидкости и ускоряя процесс испарения.





Во-вторых, как отмечают исследователи, зебры поднимают волосы на черных полосах, что помогает воздуху циркулировать в зависимости от температуры окружающей среды.





Таким образом, три фактора: полосы, пот и поднятые волосы — помогают зебрам охлаждаться в разгар африканского дня.





«Конечно, предстоит еще много работы, чтобы собрать доказательства и полностью понять, как полосы помогают зебрам контролировать температуру — говорит Элисон Кобб. — Но мне сейчас 85 лет, так что это придется сделать другим».



