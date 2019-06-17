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На чемпионском параде в Торонто стреляли. Двое получили серьезные травмы
Источник материала: Партизан
На состоявшемся в Торонто параде в честь чемпионства баскетбольных "Рэпторз", в котором приняли участие до двух миллионов человек, произошла стрельба. Пострадали двое.
Полиция задержала двух стрелков, которые открыли огонь на пересечении улиц Бэй и Альберт. В результате стрельбы два человека получили серьезные травмы, однако их жизни ничто не угрожает. Полицией были изъяты две единицы огнестрельного оружия, в настоящий момент проводится расследование происшествия.
Парад начался в 10 утра по местному времени. Игроки в полном составе с чемпионским кубком проехали по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. В церемонии, которая продолжалась в течение двух с половиной часов, приняли участие и руководители организации, — отмечает "Чемпионат".
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На состоявшемся в Торонто параде в честь чемпионства баскетбольных "Рэпторз", в котором приняли участие до двух миллионов человек, произошла стрельба. Пострадали...
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