На чемпионском параде в Торонто стреляли. Двое получили серьезные травмы









Полиция задержала двух стрелков, которые открыли огонь на пересечении улиц Бэй и Альберт. В результате стрельбы два человека получили серьезные травмы, однако их жизни ничто не угрожает. Полицией были изъяты две единицы огнестрельного оружия, в настоящий момент проводится расследование происшествия.





Парад начался в 10 утра по местному времени. Игроки в полном составе с чемпионским кубком проехали по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. В церемонии, которая продолжалась в течение двух с половиной часов, приняли участие и руководители организации, — отмечает "Чемпионат".



