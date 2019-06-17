Отмена роуминга с Россией: не договорились









В настоящее время продолжается процесс согласования и уточнения вопроса отмены союзного роуминга, сказал депутат Национального собрания Андрей Наумович.





По его словам, союзные депутаты вопрос исполнения решения об отмене роуминга на территории Союзного государства рассматривали в декабре прошлого года.





Парламентарий напомнил, что 21 мая данный вопрос комиссия Парламентского собрания Беларуси и России рассмотрела уже в третий раз.





"Из представленной информации Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России следовало, что подготовлен проект плана мероприятий по отмене роуминга на территории Союзного государства, по которому достигнуто согласие сторон в части основных подходов выполнения резолюции", – сказал Андрей Наумович.









После чего особо отметил, что Группа высокого уровня 26 февраля 2019 года своим протокольным решением рекомендовала соответствующим министерствам внести в установленном порядке на рассмотрение правительств двух стран согласованную позицию по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства.





Sputnik . "Однако министерства не смогли исполнить данное протокольное решение ввиду различного понимания отдельных вопросов, содержание которых в конце марта каждая из сторон направила на рассмотрение в правительства Республики Беларусь и Российской Федерации", – подчеркнул Андрей Наумович, которого цитирует



