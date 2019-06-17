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Отмена роуминга с Россией: не договорились

18.06.2019 08:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отменить роуминг постановили Лукашенко и Путин, про профильные ведомства двух стран никак не могут этот вопрос согласовать.



В настоящее время продолжается процесс согласования и уточнения вопроса отмены союзного роуминга, сказал депутат Национального собрания Андрей Наумович.

По его словам, союзные депутаты вопрос исполнения решения об отмене роуминга на территории Союзного государства рассматривали в декабре прошлого года.

Парламентарий напомнил, что 21 мая данный вопрос комиссия Парламентского собрания Беларуси и России рассмотрела уже в третий раз.

"Из представленной информации Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России следовало, что подготовлен проект плана мероприятий по отмене роуминга на территории Союзного государства, по которому достигнуто согласие сторон в части основных подходов выполнения резолюции", – сказал Андрей Наумович.


После чего особо отметил, что Группа высокого уровня 26 февраля 2019 года своим протокольным решением рекомендовала соответствующим министерствам внести в установленном порядке на рассмотрение правительств двух стран согласованную позицию по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства.

"Однако министерства не смогли исполнить данное протокольное решение ввиду различного понимания отдельных вопросов, содержание которых в конце марта каждая из сторон направила на рассмотрение в правительства Республики Беларусь и Российской Федерации", – подчеркнул Андрей Наумович, которого цитирует Sputnik.


 
 
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Отменить роуминг постановили Лукашенко и Путин, про профильные ведомства двух стран никак не могут этот вопрос согласовать.
 
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