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Дикие кабаны пришли "в гости" к сельчанам в Гродненском районе
Источник материала: Партизан
Семья диких кабанов пришла "в гости" к сельчанам на Гродненщине. Смотрите на видео кадры, снятые местными жителями.
Животные на огородах были замечены в деревне Белые болота: в населенный пункт пришла свиноматка с поросятами.
При этом дикие кабаны совершенно не боялись сельчан и спокойно гуляли вдоль заборов.
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Семья диких кабанов пришла "в гости" к сельчанам на Гродненщине. Смотрите на видео кадры, снятые местными жителями.
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