Boeing не получил ни одного заказа в первый день авиасалона в Ле Бурже









Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил телеканалу, что на этом авиашоу не будет задачи собрать как можно больше заказов. По его словам, этот авиасалон даст возможность его компании убедить клиентов и поставщиков в том, что Boeing добивается прогресса в вопросе возвращения лайнеров 737 МАХ в воздух.





В свою очередь Airbus подписал соглашение с Air Lease Corporation на 11 млрд долларов и 100 самолетов. Заказ включает 27 самолетов A321 XLR, 23 A321neos и 50 лайнеров A220.





Напомним, ранее Boeing устранила неисправности в программного обеспечения (ПО) тренажеров-симуляторов полета, на которых проходит обучение пилоты. ПО воспроизводило некоторые условия полета не так, как это происходит в реальности, что, как полагают эксперты, и привело к крушению самолета Boeing 737 Max в Эфиопии. Жертвами крушения стали 157 человек.





В октябре 2018 года такой же Boeing 737 Max 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, все находившиеся на борту 189 человек погибли. После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полеты Boeing 737 Max в своем воздушном пространстве.