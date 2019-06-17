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Boeing не получил ни одного заказа в первый день авиасалона в Ле Бурже

18.06.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская компания Boeing в первый день авиасалона Ле Бурже во Франции не объявила ни об одном новом заказе на свои самолеты, в то время как ее конкурент Airbus сообщил о заказах и опционах на 123 самолета. Об этом сообщает телеканал CNBC.



Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил телеканалу, что на этом авиашоу не будет задачи собрать как можно больше заказов. По его словам, этот авиасалон даст возможность его компании убедить клиентов и поставщиков в том, что Boeing добивается прогресса в вопросе возвращения лайнеров 737 МАХ в воздух.

В свою очередь Airbus подписал соглашение с Air Lease Corporation на 11 млрд долларов и 100 самолетов. Заказ включает 27 самолетов A321 XLR, 23 A321neos и 50 лайнеров A220.

Напомним, ранее Boeing устранила неисправности в программного обеспечения (ПО) тренажеров-симуляторов полета, на которых проходит обучение пилоты. ПО воспроизводило некоторые условия полета не так, как это происходит в реальности, что, как полагают эксперты, и привело к крушению самолета Boeing 737 Max в Эфиопии. Жертвами крушения стали 157 человек.

В октябре 2018 года такой же Boeing 737 Max 8 потерпел крушение у берегов Индонезии, все находившиеся на борту 189 человек погибли. После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полеты Boeing 737 Max в своем воздушном пространстве.

 
 
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Американская компания Boeing в первый день авиасалона Ле Бурже во Франции не объявила ни об одном новом заказе на свои самолеты, в то время как ее конкурент Airbus...
 
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