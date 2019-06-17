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Производство БелАЗов хотят наладить в России
Источник материала: Партизан
Разрабатывается пилотный проект по строительству завода карьерных самосвалов БелАЗ в РФ, об этом в понедельник сообщил государственный секретарь союза России и Беларуси Григорий Рапота.
По его словам, с российской стороны участниками проекта могут стать ярославское ОАО "Автодизель" и питерская компания "Силовые машины".
Компания основана в 2000 году.С 26 июня 2013 года собственник 100 % пакета акций ПАО «Силовые машины» — компания Highstat Limited, бенефициаром которой является российский олигарх Алексей Мордашов. Показательно, что именно его фото было на обложке первого номера российского Forbes. Мордашов регулярно входит в ТОП-5 богатейших людей России.
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Разрабатывается пилотный проект по строительству завода карьерных самосвалов БелАЗ в РФ, об этом в понедельник сообщил государственный секретарь союза России и...
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