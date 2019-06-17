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Производство БелАЗов хотят наладить в России

18.06.2019 08:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разрабатывается пилотный проект по строительству завода карьерных самосвалов БелАЗ в РФ, об этом в понедельник сообщил государственный секретарь союза России и Беларуси Григорий Рапота.



По его словам, с российской стороны участниками проекта могут стать ярославское ОАО "Автодизель" и питерская компания "Силовые машины".

БелАЗ – один из крупнейших мировых производителей карьерной техники, головное предприятие расположено в городе Жодино. В прошлом году холдинг построил рекордное количество самосвалов большой грузоподъемности. Продукция БелАЗа экспортируется в более 50 стран мира, значительная часть поставок приходится на Россию.

Компания основана в 2000 году.С 26 июня 2013 года собственник 100 % пакета акций ПАО «Силовые машины» — компания Highstat Limited, бенефициаром которой является российский олигарх Алексей Мордашов. Показательно, что именно его фото было на обложке первого номера российского Forbes. Мордашов регулярно входит в ТОП-5 богатейших людей России.
 
 
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Разрабатывается пилотный проект по строительству завода карьерных самосвалов БелАЗ в РФ, об этом в понедельник сообщил государственный секретарь союза России и...
 
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