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Углубление интеграции: час-икс перенесли на 25 июня

18.06.2019 07:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До 25 июня правительства Беларуси и России должны предоставить руководителям стран согласованные предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко, передаёт ТАСС.


Андрейченко сообщил, что на сегодняшней сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России озвучивались нерешённые вопросы. По его словам, проблемных вопросов в отношениях Беларуси и России на сегодня много. "Суть этих проблем сводится к тому, что мы всё-таки не смогли создать единый рынок и создать равные условия для субъектов хозяйствования", — подчеркнул он.

Министр экономического развития России Максим Орешкин после встречи с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым в Москве 15 июня доложил, что Россия и Беларусь согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран. 21 эти вопросы обсудят на встрече в Минске премьер-министры обеих стран.

Напомним, что ранее часом-икс называлось 21 июня -- именно к этой дате все предложения должны быть готовы. 

 
Теги: Минск
 
 
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До 25 июня правительства Беларуси и России должны предоставить руководителям стран согласованные предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного...
 
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