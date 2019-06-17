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Прогноз: к 2040 году большая часть человечества перейдет на искусственное мясо

18.06.2019 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потребители все больше беспокоятся об этичности и экологичности продуктов, которые покупают. Это значит, что традиционная мясная промышленность неминуемо уступит место производству мяса из растений и выращенных в лаборатории клеток, пишет hightech.plus.


Фото из открытых источников

Искусственное мясо появилось на рынке совсем недавно, однако спрос на него стремительно растет. Потребителей привлекает возможность продолжать есть стейки и гамбургеры, не испытывая угрызений совести из-за неэтичного обращения с животными и выбросов парниковых газов.

Согласно отчету консалтинговой компании A.T. Kearney, эта тенденция приведет к тому, что уже через 20 лет 60% глобального рынка мяса будут составлять растительные аналоги и мясо из пробирки. 

Уже сегодня такие компании, как Beyond Meat, Just Food и Impossible Foods предлагают продукцию, которая неотличима от настоящего мяса, но производится из растений. Интерес к ним проявляют не только обычные покупатели, но и инвесторы, вложившие в индустрию растительного мяса около $1 млрд, отмечает Inhabitat.

Другие производители экспериментируют с мясными продуктами, выращенными в лаборатории из клеточных культур. Мясо из пробирки еще не готово к выходу на рынок, однако, как только это произойдет, потребители быстро распробуют его, уверены аналитики. Причина в том, что такая продукция теоретически позволяет копировать вкус и текстуру настоящего мяса намного лучше, чем растительные аналоги.

Объемы рынка настоящего мяса в настоящее время составляют триллионы долларов, так что пока традиционные производители могут не беспокоиться о падении прибылей. Тем не менее, все больше людей рассматривают животноводство и мясную промышленность как ненужное зло. Это значит, что победа искусственного мяса над обычным — лишь вопрос времени.

 
 
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Потребители все больше беспокоятся об этичности и экологичности продуктов, которые покупают. Это значит, что традиционная мясная промышленность неминуемо...
 
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