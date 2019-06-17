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Дом офицеров в Гродно снова выставили на торги. Цена на него не меняется уже два года
Источник материала: Tut.by
Очередная попытка продать один из главных «старожилов» на гродненском рынке недвижимости — Дом офицеров — запланирована на середину июля,
Напомним, впервые здание на улице Ожешко, 30 выставили на торги в ноябре 2016 года по начальной цене в 5,15 млн деноминированных рублей (на тот момент 2,96 млн долларов). Его пытались продать даже на электронных торгах, но безуспешно. Уже через год цена упала на 80% и составила 1,26 млн рублей. Последние торги были назначены на середину ноября прошлого года, но не состоялись.
Новый собственник обязан провести капитальный ремонт или реконструкцию здания и ввести его в эксплуатацию в течение четырех лет с момента подписания договора купли-продажи. Реконструировать объект можно под здание общественно-делового назначения — развлекательный центр, ресторан, торговые площади и другое. Аукцион при наличии покупателей состоится 15 июля.
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Очередная попытка продать один из главных «старожилов» на гродненском рынке недвижимости - Дом офицеров - запланирована на середину июля.
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