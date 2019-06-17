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Дом офицеров в Гродно снова выставили на торги. Цена на него не меняется уже два года

18.06.2019 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередная попытка продать один из главных «старожилов» на гродненском рынке недвижимости — Дом офицеров — запланирована на середину июля, сообщает «Вечерний Гродно». За исторический объект, который безуспешно выставляют на аукцион уже в 17-й раз, как и прежде, просят минимум 1,26 млн рублей.


Фото: Владимир Садовский, TUT.BY

Напомним, впервые здание на улице Ожешко, 30 выставили на торги в ноябре 2016 года по начальной цене в 5,15 млн деноминированных рублей (на тот момент 2,96 млн долларов). Его пытались продать даже на электронных торгах, но безуспешно. Уже через год цена упала на 80% и составила 1,26 млн рублей. Последние торги были назначены на середину ноября прошлого года, но не состоялись.

Новый собственник обязан провести капитальный ремонт или реконструкцию здания и ввести его в эксплуатацию в течение четырех лет с момента подписания договора купли-продажи. Реконструировать объект можно под здание общественно-делового назначения — развлекательный центр, ресторан, торговые площади и другое. Аукцион при наличии покупателей состоится 15 июля.

В начале 1920-х гг. земельный участок, где сейчас находится Дом офицеров, был собственностью польского госбанка. Первый камень в фундамент будущего «Doma Strzelca» в стиле польского конструктивизма в 1930 году заложил тогдашний президент Польши. В здании должно было разместиться противогазовое убежище на 550 человек. В сентябре 1939 года от советских войск здесь оборонялись ученики польских гимназий, некоторые из них позже были расстреляны.

В 1965 году было принято решение о сносе некоторых зданий в округе и пристройке к Дому офицеров концертного зала на 800 человек. Его возвели к 1973 году. Долгое время он являлся главной концертной площадкой в Гродно с самой большой сценой в городе.

 
Теги: Гродно
 
 
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Очередная попытка продать один из главных «старожилов» на гродненском рынке недвижимости - Дом офицеров - запланирована на середину июля.
 
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