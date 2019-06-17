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Российские истребители перехватили два американских бомбардировщика В52

18.06.2019 09:22 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Российские истребители перехватили два американских бомбардировщика В52

Российские истребители перехватили несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые направлялись к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.

Как сообщило "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России, 17 июня в сторону России направились американские бомбардировщики В-52Н. Российские военные были вынуждены поднять на их перехват истребители Су-27. Нарушения госграницы России допущено не было, отметили в военном ведомстве.

Москва в настоящее время думает над ответными действиями.

 
 
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Российские истребители перехватили несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые направлялись к российской границе со стороны Черного и...
 
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