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Российские истребители перехватили два американских бомбардировщика В52
18.06.2019 09:22 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Российские истребители перехватили несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые направлялись к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.
Как сообщило "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России, 17 июня в сторону России направились американские бомбардировщики В-52Н. Российские военные были вынуждены поднять на их перехват истребители Су-27. Нарушения госграницы России допущено не было, отметили в военном ведомстве.
Москва в настоящее время думает над ответными действиями.
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Российские истребители перехватили несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые направлялись к российской границе со стороны Черного и...
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