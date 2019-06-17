Российские истребители перехватили два американских бомбардировщика В52

Источник материала: Ежедневник





Российские истребители перехватили несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые направлялись к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.

Как сообщило "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России, 17 июня в сторону России направились американские бомбардировщики В-52Н. Российские военные были вынуждены поднять на их перехват истребители Су-27. Нарушения госграницы России допущено не было, отметили в военном ведомстве.

Москва в настоящее время думает над ответными действиями.