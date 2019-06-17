«Вау, там камень, что ли?» Как 10-летняя девочка из Бреста жмет штангу и хвастается мускулами

Источник материала: Tut.by

На первый взгляд, Карина Ховавко — самая обычная девочка. Хихикает, когда речь заходит про мальчиков, мечтательно вздыхает, услышав про сладости (и в то же время очень пристально следит за весом). Однако при близком знакомстве выясняется: с мальчиками она соперничает на помосте, сладости почти не ест, а вес ей интересен не только собственный — но и штанги. Историю о том, как 10-летняя брестчанка жмет 50-килограммовую штангу, рассказывает Zarya.by.





Карина — уникальная девочка. В свои 10 лет она жмет лежа 50 килограммов в то время, как сама весит 44. Более того, на республиканских соревнованиях по пауэрлифтингу юная брестчанка выиграла первенство среди юношей и девушек от 14 до 18 лет.

Мы встречаемся с Кариной сразу после тренировки. Девочка ни капельки не уставшая. Наоборот — усидеть на скамейке ей очень трудно. Кажется, была бы ее воля — поскакала бы вприпрыжку или даже пробежала бы кросс.

— Дома Карина постоянно в движении: отжимается, качает пресс, садится на шпагат, висит вниз головой, кувыркается. Очень активный, я бы даже сказала, гиперактивный ребенок! — смеется мама девочки Елена.

— В тренажерный зал я пришла два год назад… за мамой, — немножко стесняясь, рассказывает Карина.

— Я просто хотела подтянуть фигуру после третьих родов, — уточняет Елена. — Увлеклась пауэрлифтингом, и, глядя на меня, Карина постоянно канючила: «Я тоже так хочу, возьми меня с собой». Я сдалась, когда она начала самостоятельно отжиматься дома. Показала ее тренеру Александру Морщакину, так и пошло-поехало.



Карина с мамой

Наставник не переставал хвалить Карину, постоянно говорил о ее хороших задатках для занятий спортом, что у нее отлично получается жим штанги лежа. Да и самой девочке нравилось поднимать «железо». Поэтому маме ничего не оставалось, как дать добро. Так они вместе стали заниматься пауэрлифтингом.

Сейчас миниатюрная Елена жмет лежа 55-килограммовую штангу, приседает со 100 кг на плечах и может поднять с пола в становой тяге больше центнера.

— Когда я вырасту, как мама, то хочу побить ее рекорды, — говорит с восхищением девочка.

— Да ты уже меня перегнала! Посмотри на свои награды — победа на республиканском первенстве, на областных соревнованиях — 1-е место, на городских — 3-е, — с гордостью перечисляет дочкины достижения мама. — А у меня что? Пока только городские соревнования…





Собраться перед стартами, настроиться на победу, признается Карина, ей всегда помогает поддержка тренера и самых близких: мамы, папы, а также младших братишек, которые следом за сестрой тоже уже подтягиваются к спорту. Вместе с Кариной 3-летний Тимофей и 6-летний Кирилл отжимаются, приседают и вместо штанги поднимают дома какие-нибудь подручные средства.

Карина занимается в тренажерке два раза в неделю. Тренировки длятся по часу, в течение которого девочка делает отжимания, подтягивания, приседания и, конечно, жмет штангу. Кроме того, юная спортсменка занимается самостоятельно дома.

Когда девочка слышит вопрос о своем рационе питания — изменился ли он с тех пор, как она пришла в пауэрлифтинг, — устало закатывает глаза.

— Больная тема, — поясняет мама. — Карина очень любит поесть, а теперь ей приходится во многом себя ограничивать. В основе рациона мясо, яйца, каши, овощи. Сладости мы домой не покупаем уже давно, потому что это дополнительный вес, а так как Карина занимается еще синхронным плаванием, то за фигурой нужно следить более пристально. Почему мы вообще отдали ее в спорт? Чтобы у нее складывалось правильное представление о том, как должны выглядеть парни и девушки — без боков и животиков, чтобы ее привычками стали здоровое питание и активный образ жизни. Ведь до занятия пауэрлифтингом у Карины были проблемы с лишним весом. Многие родственники говорили нам по старинке, что она все это перерастет, но мы решили действовать сейчас.

— Кроме того, регулярные занятия спортом дисциплинируют, — добавляет тренер Александр Морщакин, — развивая не только физические качества, но и такие важные черты характера, как сила воли, целеустремленность и ответственность.

О вреде занятий пауэрлифтингом для еще несформированного организма ходит много слухов, но мама Карины изучила вопрос от и до, прежде чем отдавать свое чадо в этот вид спорта.

— Жим штанги лежа — можно, приседания и становая тяга — с ограничениями, — вкратце объясняет Елена.





Сама же Карина уверена: быть сильной для девочки важно. И пауэрлифтинг она совсем не считает мужским видом спорта.

— Пару раз девочки на переменках просили меня показать мускулы, с восхищением трогали их: «Вау, там камень, что ли?», — вспоминает Карина. — Правда, применять силу вне зала мне еще не приходилось. Но постоять за себя и за своих друзей, если что, смогу.

В 19-й школе Карина — настоящая звезда, местная знаменитость. О ее успехах в спорте знают и учителя, и одноклассники. И, безусловно, гордятся.

— Занятия пауэрлифтингом учебе не мешают, — утверждает девочка. — Учусь нормально, но самый любимый предмет — физра!

— На самом деле Карина у нас очень разносторонняя личность, — делает небольшую поправочку мама. — Помимо спорта, увлекается бисероплетением, занимается в художественной школе.