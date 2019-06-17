Молодой мужчина из Минска ушел в поход и пропал

Мужчина 21.01.1995 г.р. 10 июня 2019 года в 6.00 ушел из дома. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. По месту жительства оставил записку о том, что уходит в поход.
Приметы разыскиваемого: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, европейский тип лица, среднего телосложения, глаза серые, растительность на лице, волосы светло-русые.
Был одет: костюм камуфляжной расцветки, обувь черного цвета.
Особые приметы: имеет татуировки (в виде волка на левом предплечье, в виде крыла птицы, в виде браслета или цепи на запястье), при ходьбе держит руки в карманах.
Правоохранители просят: если вы узнали изображенного на фото мужчину или располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, сообщите об этом в Московское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (017) 208-78-15, 8 (017) 286-22-02 или 102.