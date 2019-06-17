Молодой мужчина из Минска ушел в поход и пропал

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина 21.01.1995 г.р. 10 июня 2019 года в 6.00 ушел из дома. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. По месту жительства оставил записку о том, что уходит в поход.

Приметы разыскиваемого: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, европейский тип лица, среднего телосложения, глаза серые, растительность на лице, волосы светло-русые.

Был одет: костюм камуфляжной расцветки, обувь черного цвета.

Особые приметы: имеет татуировки (в виде волка на левом предплечье, в виде крыла птицы, в виде браслета или цепи на запястье), при ходьбе держит руки в карманах.