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В Верхнедвинске пройдёт Крестный ход в честь Святителя Николая

18.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В Верхнедвинске пройдёт Крестный ход в честь Святителя Николая

Приглашаем всех на молитву и Крестный ход,  который будет проходить в районе 20 и 21 июня 2019 года с иконами Святителя Николая Чудотворца, священномученика Константина, пресвитера Шарковщинского, с мощами святых благоверных князей Муромских Петра и Феврониии, с мощами святителя Макария,  митрополита Московского, преподобного Амвросия Оптинского, святого великомученика целителя  Пантелеимона, святого мученика младенца Гавриила Белостоцкого, преподобного Герасима Болдинского, святого благоверного князя Александра Невского.

20 июня.
8:00 – г. Верхнединск, храм Святителя Николая Чудотворца – Молебное пение о призыве помощи Святаго духа пред началом всякого доброго дела.
9:00 – Начало Крестного хода от храма Святителя Николая Чудотворца по ул. Гагарина до перекрёстка с ул. Кочкаря, движение по ул.Кочкаря до перекрёстка с ул. Советской, движение до площадки возле Магазина «Pro запас».
9:30 – Молебен на площадке возле Магазина «Pro запас».
10:15 – Погрузка в автотранспорт – отправление в аг. Шайтерово.
10:45 – Молебен в центре аг. Шайтерово на площадке у здания Шайтеровского сельского Совета.
12:00 – Молебен у клуба-библиотеки в д. Прудинки.
13:00 – Молебен в храме благоверных князей Бориса и Глеба, аг. Волынцы.
15:15 – Молебен в храме Казанской иконы Божьей Матери, аг. Борковичи.
16:45 – Молебен в молитвенном здании в д. Дёрновичи.
17:45 – Молебен в центре аг. Леонишено у здания Леонишенского сельского Дома культуры.
21июня.
8:00 – Молебен в храме преподобной Евфросинии Полоцкой в д. Боровка.
9:30 – Молебен в часовне святых апостолов Петра и Павла в аг. Кохановичи.
11:00 – Молебен в д. Стрелки на площадке у Поклонного креста.
12:30 – Молебен в храме великомученика Георгия Победоносца в г.п. Освея.
15:00 – Молебен в храме преподобной Евфросинии Полоцкой в д. Росица.
16:15 – Молебен в храме Святого Архангела Михаила в аг. Бигосово.
17:30 – Молебен в д. Устье на площадке у памятника.
18:30 – Молебен в храме Успения Пресвятой Богородицы в аг. Сарья.

 
 
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