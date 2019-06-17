В Верхнедвинске пройдёт Крестный ход в честь Святителя Николая

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Приглашаем всех на молитву и Крестный ход, который будет проходить в районе 20 и 21 июня 2019 года с иконами Святителя Николая Чудотворца, священномученика Константина, пресвитера Шарковщинского, с мощами святых благоверных князей Муромских Петра и Феврониии, с мощами святителя Макария, митрополита Московского, преподобного Амвросия Оптинского, святого великомученика целителя Пантелеимона, святого мученика младенца Гавриила Белостоцкого, преподобного Герасима Болдинского, святого благоверного князя Александра Невского.

20 июня.

8:00 – г. Верхнединск, храм Святителя Николая Чудотворца – Молебное пение о призыве помощи Святаго духа пред началом всякого доброго дела.

9:00 – Начало Крестного хода от храма Святителя Николая Чудотворца по ул. Гагарина до перекрёстка с ул. Кочкаря, движение по ул.Кочкаря до перекрёстка с ул. Советской, движение до площадки возле Магазина «Pro запас».

9:30 – Молебен на площадке возле Магазина «Pro запас».

10:15 – Погрузка в автотранспорт – отправление в аг. Шайтерово.

10:45 – Молебен в центре аг. Шайтерово на площадке у здания Шайтеровского сельского Совета.

12:00 – Молебен у клуба-библиотеки в д. Прудинки.

13:00 – Молебен в храме благоверных князей Бориса и Глеба, аг. Волынцы.

15:15 – Молебен в храме Казанской иконы Божьей Матери, аг. Борковичи.

16:45 – Молебен в молитвенном здании в д. Дёрновичи.

17:45 – Молебен в центре аг. Леонишено у здания Леонишенского сельского Дома культуры.

21июня.

8:00 – Молебен в храме преподобной Евфросинии Полоцкой в д. Боровка.

9:30 – Молебен в часовне святых апостолов Петра и Павла в аг. Кохановичи.

11:00 – Молебен в д. Стрелки на площадке у Поклонного креста.

12:30 – Молебен в храме великомученика Георгия Победоносца в г.п. Освея.

15:00 – Молебен в храме преподобной Евфросинии Полоцкой в д. Росица.

16:15 – Молебен в храме Святого Архангела Михаила в аг. Бигосово.

17:30 – Молебен в д. Устье на площадке у памятника.

18:30 – Молебен в храме Успения Пресвятой Богородицы в аг. Сарья.