Сценарный план зоны гостеприимства на период проведения II Европейских игр 2019 пл. возле СКРК «ЧИЖОВКА-АРЕНА»

|Дата
|Время
|Название программы
|Наименование коллектива, исполнителя
|21 июня (пятн.)
|10.00-12.30
|Трансляция. II Европейских игр.
|Баскетбол 3х3.
|
|12.00-14.00
|«Bright kids»
|12.00 Шоу-театр Татьяны Пановой «Хвілінка»
12.30. Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Апельсин»
13.00 Воспитанники детской студии «Малиновка by Spamash».
13.30 Центр искусств «Арт-платформа» и продюсерский центр Uzari Production.
|
|14.00- 16.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Баскетбол 3х3. Мужчины, женщины. Предварительный раунд.
|
|15.30- 17.00
|«Bright stage»
|15.30 Шоу барабанщиков «Пульс 314»
16.00 Группа «Спадчына»
16.30 Заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко + балет «Феерия»
«Фьюжен»
16.45 Саша Немо
|
|17.00-18.00
|«Bright folk»
|17.00 Фольк-шоу «Забабоны»
17.30 Группа «Ляльки Корпорейшн»
|
|18.00- 20.00
|«Bright party».
|18.00 Группа «Cosa Nostra»
19.00 Кавер-группа «Радиоволна»
|
|20.00-22.00
|«Время ярких побед»
|Солисты:
20.00 Бай Сити
20.15 Ольга Змурщик, Анна Благова, группа «Провокация»
20.20 Провокация + черлидеры
20.30 Александр Сухарев + черлидеры
20. 35 Жанет + черлидеры + балет
20.40 Ольга Плотникова +балет
20.45 Ольга Плотникова + Тео
20.50 Тео
20.55 И.Дорофеева (3 песни)
21.05 Герман (3 песни)
21.15 Аура (3 песни)
21.35 арт-группа «Беларусы».
Балеты «Фьюжен», п.у. А.Шимасюк и группа
Балеты «Фьюжен», п.у. А.Шимасюк и группа черлидеров «Айз-гёлз»
|
|22.00-00.30
|Трансляция официального открытия II Европейских игр 2019
|ЭКРАН СЦЕНЫ
|
|00.30-01.00
|Развлекательная программа «Bright Dance»
|00.30 DJ Anubis в сопровождении Go-go dance
|22 июня
суббота
|10.00-11.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Стрельба пулевая.
|
|11.00-11.45
|Трансляция. II Европейских игр.
|Баскетбол 3х3.
|
|11.45- 14.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Стрельба пулевая. ФИНАЛ.
|
|14.00-15.00
|«Bright orchestra»
|14.00 Premier Orchestra
|
|15.00-16.00
|Трансляция. II Европейских игр
|Велоспорт, Шоссе. Женщины-ФИНАЛ
|
|16.00- 16.30
|Мозгобойня.
|Интеллектуальное шоу.
|
|16.30
|Развлекательная программа Радиус FM.
|Розыгрыши. Интеллектуальное шоу.
|
|17.00-18.00
|«Bright stage»
|17.00 Ансамбль солистов п/у И.Иванова
17.20 Группа «Чистый голос»
|
|17.00-19.00
|Трансляция. II Европейских игр
|Дзюдо. ФИНАЛ
|
|18.30-
19.30
|«Bright orchestra»
|18.30 Концертный оркестр «Немига»
|
|19.30 -20.30
|«Bright stage»
|19.30 Валерий Скорожонок
19.45 Дуэт «Не БоЯн style»
20.05 Гитаристка Ирина Игнатюк
|
|20.30-23.30
|«Bright orchestra»
|20.30 ГУ «Заслуженный коллектив «Образцово-показательный оркестр ВС РБ»
21.30 Оркестр Жиновича
22.30 Оркестр п.у. Ю.Караваева
|23 июня, (воскр.)
|10.00-11.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Стрельба пулевая.
|
|11.00-12.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Баскетбол 3х3.
|
|12.00- 14.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Велоспорт, Шоссе. Мужчины. ФИНАЛ.
|
|13.30- 14.00
|«Bright orchestra»
|13.30 Шоу-барабанщиков Сергея Шептунова
|
|14.00-15.00
|Трансляция. II Европейских игр.
| Стрельба из лука. ФИНАЛ.
|
|15.00-15.30
|Развлекательная программа Радиус FM.
|Розыгрыши. Интеллектуальное шоу.
|
|15.30-16.30
|«Bright kids»
|15.30 Ансамбль «Сябрынка»
16.00 ЦИРК Романтики МАЗ
|
|16.30-18.00
|«Bright folk»
|16.30 Группа «Д.А.Т»
16.50 Группа «Стары Ольса»
17.30 Группа «Минское море»
|
|18.00-19.00
|Трансляция. II Европейских игр.
| Велоспорт, Шоссе. Мужчины-ФИНАЛ.
|
|19.00-22.30
|«Bright party»
|19.00 Кавер-бенд «Бавария»
20.10 Группа «Таймсквер»
21. 20 Группа «Дрозды»
|
|22.30-23.30
|«Bright Dance»
|DJ Shane в сопровождении Go-go dance
|24 июня, (понед.)
|10.00-12.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Стрельба пулевая. ФИНАЛ.
|
|12.00-14.00
|«Bright folk»
|12.00 группа «Богач»
12.30 Государственный академически ансамбль танца Беларусь
13.20 Фольклорная группа «Купалинка»
|
|14.00- 15.00
|«Bright kids»
|14.00 Заслуженный любительский коллектив ансамбль «Буслик»
14.30 Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Апельсин»
|
|15:00-15.45
|Трансляция. II Европейских игр.
| Баскетбол 3х3.
|
|15.45-17.15
|Трансляция. II Европейских игр.
|Стрельба стендовая. ФИНАЛ.
|
|16.30-19.00
|«Bright stage»
|16.30 Группа MADE-UP (Street Beat A Capella Group)
16.55 Группа «Д.А.Т.» п/у А. Зубко
17.15 Группа «Бай Сити»
17.40 Арт-проект «Новые голоса»
18.00 Группа «Лас Вегас»
18.30 Арт-группа «Беларусы»
|
|19.00-19.50
|Трансляция. II Европейских игр.
|Художественная гимнастика, Акробатика. ФИНАЛ.
|
|19.50-20.50
|«Bright folk»
|19.50 Группа «ПАЛАЦ»
|
|20.50-21.55
|Трансляция. II Европейских игр
|Баскетбол 3х3. ФИНАЛ
|
|21.55-23.30
|«Bright party».
|21.55 Кавер-группа «Disko Box»
22.40 Группа «Дядя Ваня и Племянники»
|25 июня (вт.)
|10.00-12.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Велоспорт. Женщины. ФИНАЛ.
|
|12.00-13.00
|«Bright kids»
|12.00 Шоу-театр Татьяны Пановой «Хвилинка»
12.30 Воспитанники детской студии «Малиновка by Spamash».
|
|13.00- 15.00
|«Bright folk»
|13.00 Фольк-шоу «Забабоны»
13.30 Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки»
14.30 Группа «Стары Ольса»
|
|15.00- 16.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Велоспорт. Мужчины. ФИНАЛ.
|
|16.00-18.00
|«Bright stage».
|16.00 Группа «Спадчына»
16.30 Группа «Чаровницы»
17.00 Арт-проект «Новые голоса»
17.30 Группа «Провокация»
|
|18.00-
19.30
|Трансляция. II Европейских игр.
|Прыжки на батуте, Аэробика. ФИНАЛ.
|
|19.30-
20.30
|«Bright party».
|19.30 Группа «Cosa Nostra»
|
|20.30-21.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Прыжки на батуте, Аэробика. ФИНАЛ.
|
|21.00- 23.30
|«Bright party».
|21.00 Группа «NO COMMENT BAND»
21.50 Группа «Vassel &Rooby»
22.40 Группа «Минское море»
|26 июня, (среда)
|10.00-12.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Гребля на байдарках. ФИНАЛЫ.
|
|12.00-13.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Стрельба пулевая (пистолет). ФИНАЛЫ. Женщины.
|
|14.00-16.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Стрельба из лука. Женщины. ФИНАЛ.
|
|16.00- 18.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Настольный теннис. ФИНАЛ.
|
|18.00-19.40
|«Bright stage».
|18.00 Группа MADE-UP (Street Beat A Capella Group)
18.20 Герман Титов
18.35 Группа «Топлес»
18.55 Алексей Хлестов
19.10 Группа «Mikita»
Шоу- балет «Феерия»
|
|19.40- 22.45
|«Bright party».
|19.40 Кавер-группа «ОК-Бенд»
20.40 Кавер-группа «Timesquare»
21.40 Кавер-группа «DeTroit»
|
|22.45-23.30
|«Bright Dance»
|DJ Magic sound в сопровождении Go-go dance
|27 июня, (четв.)
|10.00-11.30
|Трансляция. II Европейских игр…
|Гребля на байдарках и каноэ. ФИНАЛ
|
|13.30- 14.10
|Трансляция. II Европейских игр.
|Стрельба пулевая. Женщины. ФИНАЛ.
|
|14.10-14.40
|Трансляция. II Европейских игр.
|Гребля на байдарках. ФИНАЛ.
|
|14.40-16.20
|Трансляция. II Европейских игр.
|Стрельба из лука. Женщины. ФИНАЛ.
|
|16.20-17.30
|Трансляция. II Европейских игр.
|Гребля на байдарках. ФИНАЛ.
|
|17.30-18.30
|«Bright stage».
|17.30 Шоу «На грани» Феерия.
|
|18.30-20.10
|«Bright folk»
|18.30 Группа «БелРосы»
19.00 Группа «Палац»
|
|19.30-20.40
|Трансляция. II Европейских игр.
|Велоспорт. Трек. ФИНАЛ.
|
|20.40- 22.45
|«Bright party».
|20.40 Группа «Vassel &Rooby»
21.40 Группа «Ё-гурт»
|
|22.45-23.30
|«Bright Dance»
|Ди-джей Shane в сопровождении Go-go dance
|28 июня, (пятн.)
|12.50-14.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Стрельба пулевая. ФИНАЛ.
|
|14.00- 16.15
|Трансляция. II Европейских игр.
|Стрельба стендовая. ФИНАЛ.
|
|16.15-17.15
|Трансляция. II Европейских игр.
|Бадминтон.
|
|17.55-20.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Пляжный футбол. ФИНАЛ.
|
|20.00-21.45
|«Bright stage».
|20.00 Солистка Елена Гришанова
20.15 Солист Сергей Славянский
20.30 Группа «Лас Вегас»
21.00 Группа “Тяни Толкай”
Шоу-балет «Феерия», балет «Фьюжен»
|
|21.45- 22.45
|«Bright party».
|21.45 Группа «Дрозды»
|
|22.45-23.30
|«Bright Dance»
|Ди-джей Fedorovski в сопровождении Go-go dance
|29 июня (суб.)
|10.00-12.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Велоспорт. Женщины. ФИНАЛ.
|
|12.00-14.00
|«Bright folk».
|12.00 Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца «Свята»
12.30 Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки»
13.00 Ансамбль «Белы птах»
13.30 Группа «Ляльки корпорейшен»
|
|13.00- 16.40
|Трансляция. II Европейских игр.
Экран сцены.
|
Велоспорт. Мужчины. ФИНАЛ.
|
|14.00-15.00
|«Bright kids»
|14.00 Солисты центра искусств «Арт-платформа» и продюсерский центр Uzari Production
14.30 Солисты Национального центра музыкального искусства имени В.Г.Мулявина В сопровождении балета п/у Ольги Шамровой
|
|15.00
|«Bright stage».
|15.00 Группа «Минское Море»
15.40 Группа «Чаровницы»
|
|-18.30
|
|16.00 Заслуженная артистка Республики Беларусь Искуи Абалян
16.15 Группа «Спадчына»
16.45 Александра Гайдук
17.00 Шир
17.15 Саша Немо
17.30 Группа «Аура»
18.00 Группа «Чистый голос»
Шоу-балет «Прайд»
|
|18.30-19.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Каратэ. ФИНАЛ.
|
|19.00-19.30
|«Bright stage».
|VIPOBEAT Илья Данильчик
|
|19.00- 20.15
|Трансляция. II Европейских игр.
Экран фан-зоны.
|Пляжный футбол. ФИНАЛ.
|
|20.15- 22.45
|«Bright party».
|20.15 Кавер-группа «DeTroit»
21.00 Группа «NO COMMENT BAND»
21.45 Группа «Радиоволна»
|
|22.45-23.30
|«Bright Dance»
|«DJ-сет Глеба Глебова» в сопровождении Go-go dance
|30 июня, (воск.)
|10.00 -12.00
|«Bright stage».
|10.00 “Зубренок”
10.30 “Сябрынка”
11.00 “Песенка”
11.30 “Буслік”
|
|12.00– 14.00
|«Bright folk»
|12.00 Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца «Свята»
12.30 Группа “Купалинка”
13.00 Группа “Вяликдзень”
13.30 Группа “Белы птах”
|
|14.00-15.30
|«Bright orchestra»
|14.00 Nick Jazz Band
15.00 Шоу-барабанщиков “Драм Экстази”
|
|15.30-16.00
|Трансляция. II Европейских игр.
|Бадминтон. ФИНАЛ.
|
|16.00-16.40
|«Bright stage»
|16.00 Анна Благова, Ольга Змурщик, Группа «Провокация»
|
|16.40-17.35
|Трансляция. II Европейских игр.
|Каратэ. ФИНАЛ.
|
|17.35-18.00
|«Bright stage»
|17.35 Жанет
17.50 Александр Сухарев
Балет «Фьюжен»
|
|17.35-18.25
|Трансляция. II Европейских игр.
|Велоспорт. Трек. ФИНАЛ.
|
|18.25-20.15
|«Bright stage»
|Солисты:
18.25 Анастасия Тиханович,
18.35 Дмитрий Королёв,
18.50 Заслуженная артистка Республики Беларусь Алёна Ланская
19.05 ТЕО
19.25 Заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко.
19.40 Группа «Тяни-Толкай»
Балеты «Феерия», «Фьюжен» и группа черлидеров «Айз-гёлз»
|
|20.15-21.45
|«Bright party».
|20.15 Группа «Дрозды»
21.00 Группа «Дядя Ваня и племянники»
|
|21.45- 00.15
|Трансляция официального закрытия II Европейских игр 2019
|
|
|00.15-01.00
|«Bright Dance»
|DJ Anubis в сопровождении Go-go dance