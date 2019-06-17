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Сценарный план зоны гостеприимства на период проведения II Европейских игр 2019 пл. возле СКРК «ЧИЖОВКА-АРЕНА»

18.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Сценарный план зоны гостеприимства на период проведения II Европейских игр 2019 пл. возле СКРК «ЧИЖОВКА-АРЕНА»

Время проведения: 21-30 июня 2019г.

 

Дата Время Название программы Наименование коллектива, исполнителя
21 июня (пятн.) 10.00-12.30 Трансляция. II Европейских игр. Баскетбол 3х3.
  12.00-14.00

 

 

 «Bright kids»

 

 12.00  Шоу-театр Татьяны Пановой «Хвілінка»

 

12.30.  Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Апельсин»

 

13.00  Воспитанники детской студии «Малиновка by Spamash».

 

13.30      Центр искусств «Арт-платформа» и продюсерский центр Uzari Production.
  14.00- 16.00 Трансляция. II Европейских игр. Баскетбол 3х3. Мужчины, женщины. Предварительный раунд.
  15.30- 17.00 «Bright stage»

 

 15.30  Шоу барабанщиков «Пульс 314»

16.00    Группа «Спадчына»

16.30 Заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко + балет «Феерия»

«Фьюжен»

16.45  Саша Немо

 
  17.00-18.00 «Bright folk»

 

 17.00  Фольк-шоу «Забабоны»

17.30 Группа «Ляльки Корпорейшн»

 
  18.00- 20.00 «Bright party».

 

 18.00 Группа «Cosa Nostra»

19.00 Кавер-группа «Радиоволна»
  20.00-22.00 «Время ярких побед»

 

 Солисты:

20.00 Бай Сити

20.15 Ольга Змурщик, Анна Благова, группа «Провокация»

20.20 Провокация + черлидеры

20.30 Александр Сухарев +  черлидеры

20. 35 Жанет + черлидеры + балет

20.40 Ольга Плотникова +балет

20.45 Ольга Плотникова + Тео

20.50 Тео

20.55 И.Дорофеева (3 песни)

21.05 Герман (3 песни)

21.15 Аура (3 песни)

21.35 арт-группа «Беларусы».

Балеты «Фьюжен», п.у. А.Шимасюк  и группа

Балеты «Фьюжен», п.у. А.Шимасюк  и группа черлидеров «Айз-гёлз»
  22.00-00.30 Трансляция официального открытия II Европейских игр 2019 ЭКРАН СЦЕНЫ
  00.30-01.00 Развлекательная программа «Bright Dance» 00.30 DJ Anubis  в сопровождении  Go-go dance
22 июня

суббота

 10.00-11.00 Трансляция. II Европейских игр. Стрельба пулевая.
  11.00-11.45 Трансляция. II Европейских игр. Баскетбол 3х3.
  11.45- 14.00 Трансляция. II Европейских игр. Стрельба пулевая. ФИНАЛ.
  14.00-15.00 «Bright orchestra»

 

 14.00 Premier Orchestra
  15.00-16.00 Трансляция. II Европейских игр Велоспорт, Шоссе. Женщины-ФИНАЛ
  16.00- 16.30 Мозгобойня. Интеллектуальное шоу.

 
  16.30 Развлекательная программа Радиус FM. Розыгрыши. Интеллектуальное шоу.
  17.00-18.00 «Bright stage» 17.00  Ансамбль солистов п/у И.Иванова

17.20  Группа «Чистый голос»
  17.00-19.00 Трансляция. II Европейских игр Дзюдо. ФИНАЛ
  18.30-

19.30

 «Bright orchestra»

 

 18.30 Концертный оркестр «Немига»

 

 
  19.30 -20.30

 

 

 «Bright stage»

 

 19.30 Валерий Скорожонок

19.45 Дуэт «Не БоЯн style»

 20.05 Гитаристка Ирина Игнатюк

 
  20.30-23.30 «Bright orchestra»

 

 20.30 ГУ «Заслуженный коллектив «Образцово-показательный оркестр ВС РБ»

21.30 Оркестр Жиновича

22.30  Оркестр п.у. Ю.Караваева

 
23 июня, (воскр.) 10.00-11.00 Трансляция. II Европейских игр. Стрельба пулевая.
  11.00-12.00 Трансляция. II Европейских игр. Баскетбол 3х3.
  12.00- 14.00 Трансляция. II Европейских игр. Велоспорт, Шоссе. Мужчины. ФИНАЛ.
  13.30- 14.00 «Bright orchestra» 13.30 Шоу-барабанщиков Сергея Шептунова
  14.00-15.00 Трансляция. II Европейских игр.  Стрельба из лука. ФИНАЛ.
  15.00-15.30 Развлекательная программа Радиус FM. Розыгрыши. Интеллектуальное шоу.
  15.30-16.30 «Bright kids» 15.30 Ансамбль «Сябрынка»

16.00 ЦИРК Романтики МАЗ
  16.30-18.00  «Bright folk»

 

 16.30 Группа «Д.А.Т» 

16.50 Группа «Стары Ольса»

17.30 Группа «Минское море»
  18.00-19.00 Трансляция. II Европейских игр.  Велоспорт, Шоссе. Мужчины-ФИНАЛ.
  19.00-22.30 «Bright party» 19.00 Кавер-бенд «Бавария»

20.10 Группа «Таймсквер»

21. 20 Группа «Дрозды»
  22.30-23.30 «Bright Dance» DJ  Shane  в сопровождении  Go-go dance
24 июня, (понед.) 10.00-12.00 Трансляция. II Европейских игр. Стрельба пулевая. ФИНАЛ.
  12.00-14.00 «Bright folk» 12.00  группа «Богач»

12.30 Государственный академически ансамбль танца Беларусь

13.20 Фольклорная группа «Купалинка»
  14.00- 15.00 «Bright kids» 14.00  Заслуженный любительский коллектив ансамбль «Буслик»

14.30 Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Апельсин»

 
  15:00-15.45 Трансляция. II Европейских игр.  Баскетбол 3х3.

 
  15.45-17.15 Трансляция. II Европейских игр. Стрельба стендовая. ФИНАЛ.
  16.30-19.00 «Bright stage»

 

 16.30 Группа MADE-UP (Street Beat A Capella Group)

16.55 Группа «Д.А.Т.» п/у А. Зубко

17.15 Группа «Бай Сити»

17.40 Арт-проект «Новые голоса»

18.00 Группа «Лас Вегас»

18.30 Арт-группа «Беларусы»
  19.00-19.50 Трансляция. II Европейских игр. Художественная гимнастика, Акробатика. ФИНАЛ.
  19.50-20.50 «Bright folk»

 

 19.50  Группа «ПАЛАЦ»
  20.50-21.55 Трансляция. II Европейских игр Баскетбол 3х3. ФИНАЛ
  21.55-23.30 «Bright party».

 

 21.55 Кавер-группа   «Disko Box»

22.40 Группа  «Дядя Ваня и Племянники»

 
25 июня (вт.) 10.00-12.00 Трансляция. II Европейских игр. Велоспорт. Женщины. ФИНАЛ.
  12.00-13.00 «Bright kids»

 

 

 12.00 Шоу-театр Татьяны Пановой «Хвилинка»

12.30 Воспитанники детской студии «Малиновка by Spamash».
  13.00- 15.00 «Bright folk» 13.00 Фольк-шоу «Забабоны»

13.30  Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки»

14.30 Группа «Стары Ольса»
  15.00- 16.00 Трансляция. II Европейских игр. Велоспорт. Мужчины. ФИНАЛ.

 
  16.00-18.00 «Bright stage».

 

 16.00 Группа «Спадчына»

16.30 Группа «Чаровницы»

17.00 Арт-проект «Новые голоса»

17.30 Группа «Провокация»
  18.00-

19.30

 Трансляция. II Европейских игр. Прыжки на батуте, Аэробика. ФИНАЛ.
  19.30-

20.30

 «Bright party».

 

 19.30 Группа «Cosa Nostra»

 
  20.30-21.00 Трансляция. II Европейских игр. Прыжки на батуте, Аэробика. ФИНАЛ.
  21.00- 23.30 «Bright party».

 

 21.00 Группа  «NO COMMENT BAND»

21.50 Группа «Vassel &Rooby»

22.40 Группа «Минское море»
26 июня, (среда) 10.00-12.00 Трансляция. II Европейских игр. Гребля на байдарках. ФИНАЛЫ.
  12.00-13.00 Трансляция. II Европейских игр. Стрельба пулевая (пистолет). ФИНАЛЫ. Женщины.
  14.00-16.00 Трансляция. II Европейских игр. Стрельба из лука. Женщины. ФИНАЛ.
  16.00- 18.00 Трансляция. II Европейских игр. Настольный теннис. ФИНАЛ.
  18.00-19.40 «Bright stage».

 

 18.00 Группа MADE-UP (Street Beat A Capella Group)

18.20 Герман Титов

18.35 Группа «Топлес»

18.55 Алексей Хлестов

19.10 Группа «Mikita»

Шоу- балет «Феерия»
  19.40- 22.45 «Bright party».

 

 19.40  Кавер-группа «ОК-Бенд»

20.40 Кавер-группа «Timesquare»

21.40 Кавер-группа «DeTroit»
  22.45-23.30 «Bright Dance» DJ Magic sound в сопровождении Go-go dance
27 июня, (четв.) 10.00-11.30 Трансляция. II Европейских игр… Гребля на байдарках и каноэ. ФИНАЛ
  13.30- 14.10 Трансляция. II Европейских игр. Стрельба пулевая. Женщины. ФИНАЛ.
  14.10-14.40 Трансляция. II Европейских игр. Гребля на байдарках. ФИНАЛ.
  14.40-16.20 Трансляция. II Европейских игр. Стрельба из лука. Женщины. ФИНАЛ.
  16.20-17.30 Трансляция. II Европейских игр. Гребля на байдарках. ФИНАЛ.
  17.30-18.30 «Bright stage».

 

 17.30 Шоу «На грани» Феерия.
  18.30-20.10 «Bright folk»

 

 18.30 Группа «БелРосы»

19.00 Группа «Палац»
  19.30-20.40 Трансляция. II Европейских игр. Велоспорт. Трек. ФИНАЛ.
  20.40- 22.45 «Bright party».

 

 20.40 Группа «Vassel &Rooby»

21.40 Группа «Ё-гурт»

 
  22.45-23.30 «Bright Dance» Ди-джей Shane в сопровождении Go-go dance
28 июня, (пятн.) 12.50-14.00 Трансляция. II Европейских игр. Стрельба пулевая. ФИНАЛ. 

 
  14.00- 16.15 Трансляция. II Европейских игр. Стрельба стендовая. ФИНАЛ.
  16.15-17.15 Трансляция. II Европейских игр. Бадминтон.
  17.55-20.00 Трансляция. II Европейских игр. Пляжный футбол. ФИНАЛ.
  20.00-21.45 «Bright stage».

 

 20.00 Солистка Елена Гришанова

20.15 Солист Сергей Славянский

20.30 Группа «Лас Вегас»

21.00 Группа “Тяни Толкай”

   Шоу-балет «Феерия», балет «Фьюжен»
  21.45- 22.45 «Bright party».

 

 21.45 Группа «Дрозды» 
  22.45-23.30 «Bright Dance» Ди-джей Fedorovski в сопровождении Go-go dance
29 июня (суб.) 10.00-12.00 Трансляция. II Европейских игр. Велоспорт. Женщины. ФИНАЛ.
  12.00-14.00 «Bright folk».

 

 

 

 12.00 Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца «Свята»

12.30 Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки»

13.00 Ансамбль «Белы птах»

13.30 Группа «Ляльки корпорейшен»
  13.00- 16.40 Трансляция. II Европейских игр.

Экран сцены.

  

 Велоспорт. Мужчины. ФИНАЛ.
  14.00-15.00 «Bright kids»

 

 14.00 Солисты центра искусств «Арт-платформа» и продюсерский центр Uzari Production

14.30 Солисты Национального центра музыкального искусства имени В.Г.Мулявина В сопровождении балета п/у Ольги Шамровой
  15.00 «Bright stage».

 

 15.00 Группа «Минское Море»

15.40 Группа «Чаровницы»

 
  -18.30   16.00   Заслуженная артистка Республики Беларусь Искуи Абалян

16.15 Группа «Спадчына»

16.45 Александра  Гайдук

17.00  Шир

17.15 Саша Немо

17.30 Группа «Аура»

18.00 Группа «Чистый голос»

 

Шоу-балет «Прайд»
  18.30-19.00 Трансляция. II Европейских игр. Каратэ. ФИНАЛ.
  19.00-19.30 «Bright stage».

 

 VIPOBEAT Илья Данильчик
  19.00-  20.15 Трансляция. II Европейских игр.

Экран фан-зоны.

 Пляжный футбол. ФИНАЛ.
  20.15- 22.45 «Bright party».

 

 20.15 Кавер-группа «DeTroit»

21.00 Группа   «NO COMMENT BAND»

21.45 Группа «Радиоволна»

 
  22.45-23.30 «Bright Dance» «DJ-сет Глеба Глебова» в сопровождении Go-go dance
30 июня, (воск.) 10.00 -12.00 «Bright stage».

 

 10.00 “Зубренок”

10.30 “Сябрынка”

11.00 “Песенка”

11.30 “Буслік”
  12.00– 14.00 «Bright folk»

 

 12.00 Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца «Свята»

12.30 Группа “Купалинка”

13.00 Группа “Вяликдзень”

13.30 Группа “Белы птах”

 
  14.00-15.30 «Bright orchestra»

 

 14.00 Nick Jazz Band

15.00 Шоу-барабанщиков “Драм Экстази”
  15.30-16.00 Трансляция. II Европейских игр. Бадминтон. ФИНАЛ. 

 
  16.00-16.40 «Bright stage»

 

 16.00 Анна Благова, Ольга Змурщик,  Группа «Провокация»

 
  16.40-17.35 Трансляция. II Европейских игр.

 

 Каратэ. ФИНАЛ.

 
  17.35-18.00 «Bright stage»

 

 17.35 Жанет

17.50 Александр Сухарев

Балет «Фьюжен»

 
  17.35-18.25 Трансляция. II Европейских игр. Велоспорт. Трек. ФИНАЛ.

 
  18.25-20.15 «Bright stage»

 

 Солисты:

 18.25 Анастасия Тиханович,

18.35 Дмитрий Королёв,

18.50 Заслуженная артистка Республики Беларусь Алёна Ланская

19.05  ТЕО

19.25 Заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко.

19.40 Группа «Тяни-Толкай»

Балеты «Феерия», «Фьюжен»  и группа черлидеров «Айз-гёлз»
  20.15-21.45 «Bright party».

 

 20.15 Группа «Дрозды»

21.00 Группа «Дядя Ваня и племянники»
  21.45- 00.15 Трансляция официального закрытия II Европейских игр 2019  
  00.15-01.00 «Bright Dance»

 

 DJ Anubis  в сопровождении  Go-go dance
 
 
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> Время проведения: 21-30 июня 2019г.   Дата Время Название программы Наименование коллектива, исполнителя 21 июня (пятн.) 10.00-12.30 Трансляция. II Европейских игр....
 
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