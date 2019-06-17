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ООН прогнозирует, что к 2050 году население Земли увеличится на 2 млрд

18.06.2019 10:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ООН прогнозирует, что к 2050 году население Земли увеличится на 2 млрд
Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад ООН, посвященном глобальным демографическим изменениям.

ООН прогнозирует, что к 2050 году население Земли увеличится на 2 млрд Семейный баланс​. Почему белорусам давно пора рожать по трое детей

По прогнозу мировой организации, почти половина общего прироста населения будет приходиться на долю девяти стран — Индии, Нигерии, Пакистана, Демократической Республики Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египта и США. Вероятно, уже в 2027 году Индия займет 1 место по численности населения, тем самым обгонит действующего лидера — Китай. А вот численность жителей Африки к середине века увеличится в два раза.

Также в докладе ООН отмечается, что население планеты стареет, и в первую очередь это относится к странам Европы и Северной Америки. В основном это происходит из-за увеличения продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости. К 2050 году на одну женщину будет приходиться 2,2 новорожденных ребенка (сейчас — 2,5).

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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В ближайшие 30 лет население Земли увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек.
 
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