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В агрогородке Андраны Мстиславского района сгорела баня
18.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В деревне Андраны Ракшинского сельского Совета произошёл пожар. Сообщение о пожаре в жилом секторе в центр оперативного управления РОЧС поступило 18 июня около 4 часов утра.
Потушить горящую баню спасателей вызвали хозяева строения. По прибытии к месту вызова в пожарных происходило горение бани открытым пламенем. Хозяин находился на улице, с его слов было установлено, что в момент возгорания в бане никого не было. В результате пожара практически всё строение было уничтожено.
Причина пожара устанавливается.
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В деревне Андраны Ракшинского сельского Совета произошёл пожар. Сообщение о пожаре в жилом секторе в центр оперативного управления РОЧС поступило 18 июня около 4...
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