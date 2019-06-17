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В агрогородке Андраны Мстиславского района сгорела баня

18.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В деревне Андраны Ракшинского сельского Совета произошёл пожар. Сообщение о пожаре в жилом секторе в центр оперативного управления РОЧС поступило 18 июня около 4 часов утра.

В агрогородке Андраны Мстиславского района сгорела баня

В агрогородке Андраны Мстиславского района сгорела баня

Потушить горящую баню спасателей вызвали хозяева строения. По прибытии к месту вызова в пожарных происходило горение бани открытым пламенем. Хозяин находился на улице, с его слов было установлено, что в момент возгорания в бане никого не было. В результате пожара практически всё строение было уничтожено.

В агрогородке Андраны Мстиславского района сгорела баня

В агрогородке Андраны Мстиславского района сгорела баня

Причина пожара устанавливается.

 

 
 
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В деревне Андраны Ракшинского сельского Совета произошёл пожар. Сообщение о пожаре в жилом секторе в центр оперативного управления РОЧС поступило 18 июня около 4...
 
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