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Автомобиль такси перевернулся в Барановичах
18.06.2019 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На перекрестке улиц Циолковского и Энтузиастов автомобиль такси перевернулся на крышу.
На месте ДТП работают сотрудники
Подробности аварии уточняются.
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На перекрестке улиц Циолковского и Энтузиастов автомобиль такси перевернулся на крышу. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Подробности аварии уточняются.
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