Спартакиада студенческой молодежи Союзного государства открывается в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня открывается спартакиада студенческой молодежи Союзного государства, которая посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

В соревнованиях, которые продлятся до 23 июня, примут участие около 230 человек. Это студенты десяти белорусских университетов - из Минска, Гомеля, Гродно, Могилева. От России на турнир заявлены молодые люди, которые получают высшее образование в вузах Барнаула, Белгорода, Казани, Симферополя, Краснодара, Ульяновска, Пензы, Тюмени, Сыктывкара, Ханты-Мансийска, Челябинска.

Участники выявят сильнейших в плавании, мини-футболе и баскетболе 3х3. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта, дворце спорта "Виктория" и областном центре олимпийского резерва по футболу. В плавании награды будут разыграны в личном и командном зачетах. В игровых видах команды разделят на две подгруппы, где сыграют между собой по кругу. Лидеры встретятся в стыковом матче, в котором определят победителя.

"Рады оказанной чести принимать соревнования такого уровня. К нам приедут сильнейшие спортсмены более 20 университетов Беларуси и России, многие из них выступают в составе национальных сборных", - сказала Олеся Округ.

Помимо соревнований, для участников спартакиады запланирована обширная культурная программа. Для студентов организуют вечер дружбы, обзорную экскурсию по Бресту, поездку в национальный парк "Беловежская пуща". Вечером 21 июня ребята посетят фан-зону на территории областного спорткомплекса "Брестский", где смогут понаблюдать за церемонией открытия II Европейских игр. Позже они примут участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.