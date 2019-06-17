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В Лунинецком районе престарелую женщину ограбили приятели ее сына

18.06.2019 10:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Лунинецком районе престарелую женщину ограбили приятели ее сына
Фото из открытых источников

По словам самой потерпевшей, жительницы Лунинецкого района 1930 г.р., правонарушители – приятели ее сына, с которыми тот с утра распивал спиртное.

В день ограбления к пенсионерке пришла ее дочь. Она увидела шумную компанию и прогнала ее. Однако вскоре двое мужчин вернулись. Им захотелось выпить еще, но денег не было. Тогда злоумышленники через незапертую входную дверь проникли в дом пенсионерки и потребовали денег. 

Насильно удерживая женщину, они обыскали ее карманы, после чего забрали кошелек, в котором было более чем 400 белорусских рублей, сообщили в УВД Брестского облисполкома. 

После этого собутыльники отправились в магазин за алкоголем.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК Республики Беларусь. 

В Лунинецком районе престарелую женщину ограбили приятели ее сына
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В милицию с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестные ограбили её мать.
 
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