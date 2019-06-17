В Лунинецком районе престарелую женщину ограбили приятели ее сына

Источник материала: Аргументы и факты

По словам самой потерпевшей, жительницы Лунинецкого района 1930 г.р., правонарушители – приятели ее сына, с которыми тот с утра распивал спиртное.

В день ограбления к пенсионерке пришла ее дочь. Она увидела шумную компанию и прогнала ее. Однако вскоре двое мужчин вернулись. Им захотелось выпить еще, но денег не было. Тогда злоумышленники через незапертую входную дверь проникли в дом пенсионерки и потребовали денег.

Насильно удерживая женщину, они обыскали ее карманы, после чего забрали кошелек, в котором было более чем 400 белорусских рублей, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

После этого собутыльники отправились в магазин за алкоголем.