Три дня до отпуска. Что нужно сделать с телом и лицом, отправляясь на море

Отправляясь на море, следует подумать не только о том, сколько платьев, туфель и сумочек нужно взять с собой, но и как подготовить свое тело и лицо к подобной поездке. Косметолог Астрид Овеян рассказывает о различных процедурах для тех, кто хочет вернуться из отпуска с красивой кожей, бронзовым загаром и здоровыми волосами.
Что делаем: скрабируем тело и лицо
Для чего нам это нужно: Благодаря этой процедуре мы снимаем ороговевший слой кожи, обновляем ее и таким образом подготавливаем себя к солнечным ваннам. Если вы хотите, чтобы загар ложился ровно и красиво, это то, что вам надо.
Замечу, что при скрабировании лица нужно действовать особенно аккуратно, поскольку кожу здесь легко травмировать. По этой причине лучше выполнять подобную процедуру в кабинете косметолога, при этом важно предупредить специалиста о том, что вы собираетесь ехать на море.
Помните, что скрабировать лицо нужно минимум за 10 дней до поездки! Когда речь идет о теле, сроки снижаются, проводить процедуру можно всего за 3-4 дня до выезда. Кстати, чтобы усилить эффект, рекомендую посетить хамам. Распаривание так же поможет снять ороговевший слой кожи и вывести токсины, которые выйдут вместе с потом.
Что делаем: биоривитализация
Для чего нам это нужно: После отдыха наша кожа часто бывает красной, шероховатой, сухой, обезвоженной и безжизненной. Это происходит потому, что солнце на море активней, чем в городе в 2-3 раза! Оно сильно сушит кожу, особенно, если вы забываете пользоваться солнцезащитным кремом и любите загорать с 11 до 16, когда солнце особенно агрессивно. В этой связи так важно помнить о глубоком увлажнении, которое заранее можно обеспечить с помощью биоревитализации.
Данную процедуру нужно провести за неделю до поездки на море. Она «разбудит» кожу, активирует ее защитную функцию, простимулирует выработку собственных молекул гиалуроновой кислоты. В итоге вы не будет слишком сильно обгорать и справитесь с проблемой обезвоженной кожи. После поездки так же рекомендуется провести биоревитализацию. Повторите процедуру 2-3 раза.
Что делаем: ламинирование волос
Для чего нам это нужно: К сожалению, отправляясь на море, мы часто забываем о том, что солнце, море и хлорированная вода в бассейне очень сильно влияют на состояние наших волос. Если вы не хотите привезти с собой из поездки «мочалку» на голове, настоятельно рекомендую за неделю до отъезда сделать ламинирование либо в салоне, либо в домашних условиях с использованием пищевого желатина. Оно обеспечит вашим волосам надежную защиту.
Что делаем: эпиляция
Для чего нам это нужно: Думаю, излишне объяснять, что данная процедура нужна не только для красоты, но и для гигиены в том числе. Удаление волос сахаром (шугаринг) или воском нужно выполнять за 2-3 дня до вылета. Аппаратная эпиляция, например, лазерная или элос-эпиляция делается не позже чем за 4-5 дней до поездки на море.
Что делаем: двухдневная диета
Для чего нам это нужно: Прежде чем вы позволите себе полностью расслабиться на отдыхе. За 2-3 дня до вылета следует устроить своему организму пару разгрузочных дней, чтобы нормализовать работу кишечника. Подойдёт любой безопасный, щадящий способ очистки организма. Учитывая, что сейчас без труда можно купить свежие овощи и фрукты, можно смело использовать их для этих целей, как и любую другую легкую пищу. Если у вас есть кишечные расстройства, лучше сделать «разгрузку» за 5 дней до вылета, так ваша акклиматизация пройдет намного легче и быстрее.